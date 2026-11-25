Hudební festival Votvírák, který se léta konal na letišti Boží Dar v Milovicích na Nymbursku, se příští rok připomene jednodenní akcí v Mikulově na Břeclavsku. Festival nazvaný Votvírák Warm Up se uskuteční 31. července v Amfiteátru pod Turoldem. Připravuje ho nový pořadatelský tým ze společnosti DK Events. Organizátoři o tom dnes informovali v tiskové zprávě a na facebookovém profilu festivalu. Na dotaz ČTK pořadatelé odpověděli, že Milovice zůstávají jednou z možností pro návrat vícedenního festivalu v dalších letech. Pro akci v Mikulově připravují možnost bezplatného využití vstupenek z neuskutečněných ročníků 2025 a 2026.
"Na návratu velkého Votvíráku usilovně pracujeme. Čekání si společně zkrátíme jednodenním festivalem v Amfiteátru pod Turoldem v Mikulově," uvedli pořadatelé. Smlouvu na využití areálu už mají podepsanou, hudební program budou zveřejňovat postupně. Kde a kdy by se měl opět uskutečnit vícedenní festival, zatím neupřesnili.
Votvírák, který patřil k největším hudebním akcím ve středních Čechách, se loni ani letos neuskutečnil. Zakladatel a tehdejší hlavní organizátor festivalu Artur Kaiser, který se v minulosti kvůli dluhům dostal do insolvence, loňský ročník na poslední chvíli odložil na letošek s tím, že zakoupené vstupenky měly zůstat v platnosti. Kaiser dnes ČTK sdělil, že už je oddlužený. To, že se festival v letech 2025 a 2026 neuskutečnil, nebylo podle něj důsledkem jeho předchozího insolvenčního řízení.
Letos v dubnu pořadatelé ČTK sdělili, že se přehlídka uskuteční až v roce 2027 pod novým vedením. Avizovali tehdy také možnost bezplatné reaktivace dříve zakoupených vstupenek.
"Milovice zůstávají jednou z možností pro návrat velkého Votvíráku v dalších letech. Pro rok 2027 s Milovicemi nepočítáme," uvedli pořadatelé na dotaz ČTK. Jednání s milovickou radnicí plánují zahájit později. Mikulov zvolili mimo jiné proto, že se v tamním amfiteátru uvolnil termín, který vyhovoval jejich záměru uspořádat jednodenní akci. Sjednanou částku za využití areálu už uhradili.
Nový pořadatelský tým podle svého vyjádření působí nezávisle na organizátorech předchozích ročníků. Na přípravách se podílí také Vojtěch Daňhel, jeden z organizátorů festivalu Footfest. "Víme, že po událostech minulých let si značka Votvírák musí vaši důvěru znovu zasloužit. Chceme ji získávat konkrétními kroky, otevřenou komunikací a tím, co pro vás připravíme," napsali pořadatelé na facebooku.
Oznámení o konání festivalu v Mikulově vyvolalo na facebookovém profilu Votvíráku i kritické reakce. Některým diskutujícím vadí vzdálenost nového dějiště vzhledem k jednodennímu formátu akce, další chtějí vrácení peněz za vstupenky z neuskutečněných ročníků.
Společnost DK Events podle svého vyjádření není právním nástupcem původních pořadatelů a za jejich závazky ze vstupenek neodpovídá. Za vrácení peněz podle nových organizátorů odpovídají pořadatelé příslušných ročníků, v případě roku 2025 společnost Svět kultury, v případě letošního ročníku společnost TI motion. Na ně se také mají lidé se žádostmi o vrácení peněz obracet. Na majetek společnosti Svět kultury byl podle pořadatelů i údajů v insolvenčním rejstříku prohlášen konkurz.
"Držitelům starších vstupenek chceme i jako nový pořadatel vyjít vstříc. Z vlastní iniciativy proto připravujeme možnost využít původní vstupenky na Votvírák Warm Up 31. července 2027 v Mikulově," uvedli organizátoři v reakci na jednoho z diskutujících. O možnostech využití starších vstupenek a dalším postupu budou jejich držitele informovat nejpozději do 15. prosince, a to e-mailem i na webu festivalu. Oznámení podle pořadatelů neznamená, že všechny starší vstupenky budou pro akci v Mikulově automaticky platné.
Pořadatelé na dotaz ČTK uvedli, že evidují několik tisíc držitelů nevyužitých vstupenek, údaje o přímém prodeji jim ale podle jejich slov původní pořadatel neposkytl. Reaktivace bude bezplatná, způsob zohlednění cenového rozdílu pořadatelé připravují. Možnost využití starších vstupenek na budoucím vícedenním festivalu zatím nepotvrdili.
První ročník Votvíráku se v Milovicích uskutečnil v roce 2007. Festival zaměřený zejména na českou a slovenskou hudební scénu lákal v minulosti desítky tisíc návštěvníků. Poslední uskutečněný ročník v červnu 2024 trval čtyři dny.