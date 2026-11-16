Smlouva z 50. let je neplatná, rozhodl soud a vrátil dům Židovské obci Brno

Autor: ČTK, iDNES.cz
  15:02aktualizováno  15:02
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ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Tomáš Blažek, MAFRA

Budova bývalého spolkového domu v Brně na Kolišti se vrátí do rukou Židovské obci Brno. Ta v pondělí u Městského soudu v Brně uspěla s tvrzením, že kupní smlouva z roku 1957, kterou tehdejší obec dům prodala státu, je neplatná. Budovu má nyní v držení Úřad pro zastupování státu ve věcech majetkových (ÚZSVM), který se proti rozhodnutí odvolá.

Spolkový dům nejprve v roce 1941 obci zabavili nacisté, český stát jej sice židovské obci v roce 1946 vydal, ale pouze formálně a pokračoval v užívání domu.

„Před převratem v roce 1948 stát projevil vůli platit obci nájem, a to i zpětně od roku 1945. Celková suma za nájemné vypočítané až do roku 1952 přesáhla 778 tisíc korun,“ uvedla v odůvodnění soudkyně Hana Střítecká.

Doplnila, že už v roce 1953 stát tlačil na Státní úřad pro věci církevní, aby u židovské obce zajistil bezúplatné užívání budovy a v roce 1957 obec donutil podepsat smlouvu o prodeji. Zásadní přitom bylo, že vrácení budovy se fakticky nikdy neuskutečnilo, protože stát ji celou dobu využíval.

Tuto smlouvu nyní soud označil za neplatnou, protože podle platných vnitřních předpisů tehdejší židovské obce musel prodej majetku schválit její výbor, což se nestalo. Podmínky prodeje navíc byly pro židovskou obec velmi nevýhodné, protože stát za budovu zaplatil 320 tisíc korun.

„Myslím, že dnešní rozsudek je dobrou zprávou pro právní stát v České republice, protože se jím napravuje křivda, která vznikla už v roce 1941 v důsledku zásahu nacistického režimu. Je jedním ze znaků právního státu, aby křivdy z období holokaustu nepřetrvávaly do dnešní doby v žádné podobě,“ řekl právní zástupce Židovské obce Brno Pavel Kandalec.

Budovu na Kolišti spravuje ÚZSVM, delší dobu už je ale nevyužitá. Právní zástupce úřadu Roman Růžička uvedl, že úřad se proti rozsudku pravděpodobně odvolá ke Krajskému soudu v Brně.

„Myslím, že soud nedostatečně vyhodnotil otázku, že církevní restituce v roce 2012 s konečnou platností vyřešily otázku vracení různých církevních majetků. Některé majetky vydaly, za jiné poskytly peněžitou náhradu, takže se domnívám, že rozsudek není správný,“ uvedl Růžička. V tomto případě Židovská obec Brno už v minulosti neuspěla v restitučním řízení.

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