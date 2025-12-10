Za naplánovanou vraždu partnerky hrozí muži 20 let, soud jej poslal do vazby

K vazebnímu jednání u Městského soudu v Brně přivedla eskorta obviněného zadním vchodem budovy. Soud následně rozhodl o uvalení vazby.
„A to z důvodu obavy, že uprchne nebo se bude skrývat, aby se tak trestnímu stíhání nebo trestu vyhnul. A z důvodu obavy, že bude opakovat trestnou činnost, pro niž je stíhán,“ sdělila pro iDNES.cz mluvčí soudu Petra Láníčková.
Dvaačtyřicetiletého muže zadrželi policisté hned v pondělí poté, co v Mostecké ulici v takzvaném brněnském Bronxu ubodal ženu. „Podle prvotních informací se obě strany konfliktu znaly,“ zmínili policisté na síti X.
Ve středu kriminalisté muže obvinili z vraždy, kterou podle nich spáchal po předchozím uvážení, za což mu hrozí až dvacetiletý pobyt za mřížemi.
Pobodanou ženu se snažili oživit policisté, po nich také záchranáři. „Přes veškerou snahu zdravotníků se bohužel nepodařilo obnovit její životní funkce, podlehla vážným zraněním,“ uvedla mluvčí jihomoravské záchranky Michaela Bothová.
Podle svědků, jež citovaly Novinky.cz, útokem vyvrcholil spor partnerské dvojice, která měla šestiletou holčičku. Muž, který se nedávno vrátil z vězení, prý na svou třicetiletou partnerku žárlil a týral ji.