Žena, která s napadeným na pokoji přebývala, utekla a volala o pomoc. Oběť se snažila bránit, ale útok byl velmi agresivní, surový a intenzivní. Podle obžaloby se vrah mstil za údajné pomluvy.
Útočník před soudem prohlásil vinu a doznal se ke skutku tak, jak byl uveden v obžalobě. Uvedl, že chce ve vězení pracovat, aby mohl splatit újmu, kterou mu soud uložil zaplatit. Spolubydlící přiřkl soud náhradu újmy 250 tisíc korun, matce 1,25 milionu korun a každému ze dvou bratrů 950 tisíc.
Soudce dodal, že náhradu újmy uložil i přesto, že není pravděpodobné, že by ji odsouzený dokázal při pobytu ve vězení splatit. Majetek žádný nemá.
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Soudce přečetl také psychiatrický znalecký posudek odsouzeného, který byl v době činu v invalidním důchodu. Podle znalce byl emočně nestabilní a závislý na alkoholu.
„Jedná se o impulzivní typ, který často jednal bez uvážení následků, měl tendenci jednat zlostně a násilně. Po vypití alkoholu se tyto tendence zhoršovaly, alkohol požíval často ve chvílích, kdy prožíval nepříjemné stavy,“ popsal v posudku psychiatr. Postupně se uchyloval k násilí a dvakrát byl již odsouzený za násilnou trestnou činnost.
Zároveň znalec uvedl, že za střízliva byl muž schopen plně dohlédnout důsledky svých činů a byl schopen se standardně ovládat.
Podle znalce je muž v současném stavu potenciálním nebezpečím pro společnost a jeho náprava je možná pouze, pokud se bude zapojovat do terapeutických aktivit a bude abstinovat. Zároveň je potřeba, aby se před koncem vyměřeného trestu snažil o vytvoření zázemí a vztahů, které mu pomohou zvládat návrat do společnosti.
Všechny strany se vzdaly práva na odvolání, rozsudek tedy nabyl právní moci.