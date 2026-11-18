Odvolací kárný senát Nejvyššího soudu dnes projedná kauzy vyškovského soudce Pavla Vrchy a předsedkyně Okresního soudu v Litoměřicích Halky Lacinové. Vrcha čelil kárné žalobě za nahlížení do spisů jiných senátů, Lacinová za údajné zásahy do kauz, které neměla na starosti.
Prvostupňové kárné senáty Vrchu i Lacinovou zprostily kárné odpovědnosti a žaloby zamítly. Nejvyšší soud se bude zabývat odvoláními kárných žalobců, což je v případě Vrchy ministr spravedlnosti, v případě Lacinové pak předsedkyně Krajského soudu v Ústí nad Labem Lenka Ceplová.
Žalobu na Vrchu původně podávala tehdejší ministryně spravedlnosti Eva Decroix (ODS) na podnět vedení vyškovského soudu. Vrcha podle nadřízených neoprávněně vstupoval do spisů v elektronickém informačním systému. Šlo přibližně o 200 spisů jiných senátů. Vrcha nahlížení zdůvodnil pracovními či studijními důvody. Kárnou žalobu označil za odplatu za kritiku vedení soudu.
Lacinová podle Ceplové zasahovala například do opatrovnického řízení vedeného jinou soudkyní. V červenci 2024 se zúčastnila schůzky, na které se řešilo svěření dětí do péče. Kárná žaloba popisovala i další údajné zásahy. Vrchní soud v Praze ale návrh na odvolání z funkce zamítl. I když prý šlo o "hraniční" jednání, nedopustila se Lacinová kárného provinění.