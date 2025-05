Otec způsobil svým měsíčním dvojčatům 43 zlomenin, soud mu potvrdil pět let

Podle vrchního soudu je trest přiměřený. Uložen je na samé spodní hranici trestní sazby, která činí pět až 12 let. Státní zástupce se v případu neodvolal. Podle pravomocného rozsudku půjde muž do vězení za zločin těžkého ublížení na zdraví, který spáchal na dvou osobách a na dítěti mladším 15 let a za zločin týrání svěřené osoby.

Případ se stal v roce 2022. Hrubého jednání na novorozencích se muž dopustil podle spisu v bytě poté, co byly jeho synové, dvojčata, propuštěni z porodnice po předčasném porodu do domácí péče.

„Jednáním spočívajícím především v opakovaném prudkém třesení, nadhazování, prudkém posazování, nadhazování vsedě na svém stehně, ve velmi silných úchopech za trup, úderech do hlavy a kroucení končetin je týral a způsobil jim dohromady 43 zlomenin,“ popsal mluvčí olomouckého vrchního soudu Stanislav Cik.

Dvojčata podle spisu utrpěla například zlomeniny nohou včetně stehenní, holení a lýtkové kosti, ale i rukou jako pažní či loketní kosti, utrpěla také zlomeniny hrudních obratlů a žeber. „Jeden z poškozených utrpěl také krvácení pod tvrdou plenu mozkovou,“ uvedl mluvčí soudu.

Muž u krajského soudu prohlásil vinu, k vrchnímu soudu podal odvolání pouze do výše trestu.

„Odvolací soud se ztotožnil se závěry soudu prvního stupně, nebylo možné obžalovanému uložit trest pod spodní hranici základní trestní sazby. Na druhou stranu má odvolací soud za to, že ačkoliv soud prvního stupně správně zohlednil všechny polehčující okolnosti, nadstandardně zhodnotil prohlášení viny a nepřihlédl k některým přitěžujícím okolnostem. Trest, jak byl uložen, není nepřiměřeně přísný,“ doplnil Cik.

Hrubého jednání se vůči svým předčasně narozeným synům muž dopouštěl po jejich propuštění z porodnice po dobu pěti až šest týdnů, a to od doby, kdy jim byly necelé tři týdny. Ve společné domácnosti s nimi byla také matka, protizákonné jednání se vůči ní zatím neprokázalo, má však zakázán styk s dětmi. Děti jsou nyní v péči prarodičů.