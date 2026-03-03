Soud snížil trest za pokus o otravu metanolem. Oběť i učitelky zachránil gin

Olomoucký vrchní soud v úterý snížil trest dvaadvacetiletému muži ze sedmi na pět let vězení za pokus o vraždu metanolem na Kroměřížsku. Mladistvé, která jed podle obžaloby nalila spolužákovi do pití, potvrdil 16 měsíců vězení. Smrtící směsi se nakonec napil nejen spolužák, se kterým měla dívka osobní problémy, ale i další žák a dvě učitelky.
ilustrační snímek

ilustrační snímek | foto: Martin Stolař, MAFRA

Následky naštěstí žádné neměli, před příjezdem záchranné služby jeho účinky eliminovali požitím alkoholu.

Mladíkovi původně hrozilo 12 až 20 let vězení, trest mu Krajský soud v Brně zmírnil s ohledem na jeho osobnost i okolnosti případu. Mladistvá byla kvůli věku ohrožena nižší sazbou.

Sedmiletý uložený trest měl odvolací soud jako nepřiměřeně přísný z pohledu individuální prevence ve vztahu k obžalovanému. „S ohledem na jeho osobu, dosavadní beztrestnost, omluvné dopisy a na to, jak se k celé věci postavil, považuje soud pětiletý trest jako přiměřený,“ uvedl předseda senátu Jiří Zouhar.

Dívka nalila spolužákovi do pití metanol, smrtící směsi se napily i učitelky

Případ se odehrál na jednom ze středních odborných učilišť na Kroměřížsku v listopadu 2024. Dívka podle spisu chtěla spolužákovi ublížit za jeho nevhodné chování. Její tehdejší o čtyři roky starší přítel jed obstaral v Polsku, metanol poté obžalovaná nalila spolužákovi do lahve.

Podle soudu se oba obžalovaní jednání dopustili jako spolupachatelé, kteří jednali po předchozím uvážení. „Jednali v úmyslu nepřímém. Oba věděli, že může nastat fatální následek,“ podotkl soudce.

Jen shodou náhod nedošlo k úmrtí, zmínil žalobce

Uvedl také, že šikana na škole, která by vedla dívku k tomuto jednání, prokázána nebyla; ze strany spolužáka šlo o popichování. Podle státního zástupce však mohla celá událost dopadnout tragicky.

„Je to případ, který začal možná jako klukovina a vyústil až v trestněprávní následky. Úplně taková legrace to nebyla. Jen shodou náhod nedošlo k úmrtí poškozeného, ale i dalších osob, které se na místě nacházely. Metanol je mimořádně nebezpečná jedovatá látka. U někoho to může způsobit těžké zdravotní problémy, někomu může způsobit smrt či oslepnutí. Ta dávka je pro každého velmi individuální,“ uvedl státní zástupce Jaroslav Kandráč.

Chtěla jsem ji dostat na léčení, tvrdí žena souzená za otravu matky metanolem

Spolužák obžalované vypil z otrávené lahve několik doušků, kvůli divné chuti pak přestal a podezřelou lahev odnesl učitelkám. Podle žalobce se nakonec smrtící směsi napily dvě pedagožky a ještě jeden spolužák v domnění, že se v lahvi nachází alkohol. Učnice poté na přímý dotaz učitelky přiznala, že je v lahvi smrtící metanol.

Podle soudce Zouhara se do příjezdu záchranné služby všichni poškození rychle napili ginu, který následky eliminoval.

O solitérech v Praze. Některé stavby jsou jako pěst na oko. Třeba panelák v Braníku

Solitér v Branické ulici

Kdo viděl film Tam na konečné z roku 1957, pravděpodobně ho zaujalo nejen zpracování v duchu italského neorealismu. Už jen výběr domu, který se ještě dlouho po 2. světové válce tyčil osamoceně v...

Na Dvorecký most vyjela první tramvaj. V zákulisí se už mluví o přesném datu otevření

Měřící tramvaj na Dvoreckém mostě (25. února 2026)

Dnes se nad Vltavou odehrál historický okamžik. Trať na novém Dvoreckém mostě otestovala měřící tramvaj. Nová spojnice Podolí a Lihovaru se otevře už v polovině dubna. Po mostě mají jezdit dvě...

Kam v březnu v Praze zdarma? 7 tipů od poslechovky po pochod ve Stromovce

Okolí holešovického Výstaviště a Stromovky změní podobu. (23. listopadu 2024)

Vybrali jsme sedm pražských akcí zdarma – koncerty, festival, výstavy i přednášky, které můžete navštívit bez vstupného. Podívejte se, kam vyrazit za kulturou, historií i hudbou. Přehledný program...

Lavičky v „Sherwoodu" u stanice Praha hlavní nádraží zmizely. Proč se vrátí jen 40 procent?

Návrh českého studia re:architekti, který se umístil v soutěži na třetím místě...

Z Vrchlického sadů kolem železniční stanice Praha hlavní nádraží byly během posledního únorového týdne odstraněny všechny lavičky, které tam dosud sloužily, ehm, veřejnosti. Místní veřejné...

Bronzový Mikeš stojí v Modřanech už měsíc. Jak socha chlupaté legendy přinesla čtvrti věhlas?

Mikeš ke králem Modřan už navždy.

Pohádka o Mikešovi, toulavém kocourovi z Prahy 12, který si vysloužil nejen lásku místních obyvatel, ale i vlastní bronzovou sochu, jeho úmrtím zdaleka neskončila. Bronzový Mikeš stojí už přes...

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Octavia 1.generace na Sídlišti Solidarita. Ikona 2.poloviny 90.let 20.století slaví v roce 2026 třicet let a je to veterán.Vůz se světu představil roku 1996.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Velikonoční výzdoba na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Staroměstské náměstí

Staroměstské náměstí

Hlavně nenápadně.Neplatí to o deštníkářích na Staroměstském náměstí.

vydáno 3. března 2026  15:55

Sídliště Solidarita

Sídliště Solidarita

Škoda Felicia Combi je ikonou 90.let 20.století.Vůz měl premiéru v roce 1995 v Brně na autosalonu.K dispozici byly motory 1.3MPI z Mladé Boleslavi.Dále 1.6MPI a 1.9D z koncernu Volkswagen.

vydáno 3. března 2026  15:55

Kriminalisté dopadli zloděje historických motocyklů, Péráka či Kývačku dál hledají

Zloděj nebo zloději ukradli šest červených motocyklů vyrobených v 50. a 60....

Kriminalisté už vědí, kdo před měsícem ukradl šest historických motocyklů z Olešníka na Českobudějovicku. Z krádeže obvinili dva muže, kteří už za sebou mají pestrou trestnou minulost. Zatím ale není...

3. března 2026  15:52,  aktualizováno  15:52

Výstava v muzeu stříbra připomíná 400 let od příchod jezuitů do Kutné Hory

VĂ˝stava v muzeu stĹ™Ă­bra pĹ™ipomĂ­nĂˇ 400 let od pĹ™Ă­chod jezuitĹŻ do KutnĂ© Hory

Čtyři sta let od příchodu jezuitského řádu do Kutné Hory připomíná výstava, která dnes začala v kutnohorském Českém muzeu stříbra. Expozice nazvaná Cesty vědy,...

3. března 2026  14:13,  aktualizováno  14:13

Připomenout 800. výročí královského Znojma má i nová Pivní stezka Znojmem

ilustrační snímek

Připomenout 800 let Znojma jako královského města má i nová Pivní stezka Znojmem. Znojemsko je sice tradičně vnímané jako vinařský region, ale pivovarská...

3. března 2026  14:08,  aktualizováno  14:08

Lanškroun ošetří lípy na náměstí, hniloba ohrožuje jejich stabilitu

ilustrační snímek

Město Lanškroun na Orlickoústecku ošetří na přelomu března a dubna čtyři vzrostlé lípy na centrálním náměstí. Mají oslabené kmeny, protože zevnitř zahnívají....

3. března 2026  14:05,  aktualizováno  14:05

refurbed překonal 3 miliardy € GMV a expanduje do dalších 12 zemí, stává se největším marketplace s repasovanými produkty v Evropě

3. března 2026  15:43

Půda v Jiříkově je čistá. Obec se k žalobě kvůli německému odpadu nepřipojí

Likvidace nelegální skládky v Těchanově u Jiříkova na Bruntálsku začala. (9....

Obyvatelé Jiříkova na Bruntálsku si mohou oddechnout. Rozbory vzorků totiž potvrdily, že nelegální skládka stovek tun německého odpadu, která v obci skončila, nezamořila okolní půdu ani podzemní...

3. března 2026  15:42,  aktualizováno  15:42

Hráči NBA v Jihlavě. Satoranský s Welschem chválí arénu: Je to český nadstandard

Jihlavská Horácká aréna se pro uplynulý víkend proměnila v basketbalovou halu....

Výsledek z palubovky už fanoušci znají, ale jedna otázka v basketbalovém prostředí rezonuje dál: Našla reprezentace na Vysočině nový domov? Když se v moderních útrobách Horácké arény potkají Tomáš...

3. března 2026  15:32,  aktualizováno  15:32

Zlínský kraj letos rozdělí 820.000 korun na údržbu běžkařských tratí

ilustrační snímek

Zlínský kraj rozdělí 820.000 korun mezi šest žadatelů, kteří se v této zimní sezoně starají o běžkařské tratě v regionu. Peníze využijí na servis strojů pro...

3. března 2026  13:59,  aktualizováno  13:59

