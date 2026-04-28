Všechny cesty vedou do Brna, ukáže filharmonie v příští sezoně

Filharmonie Brno připravuje svou příští koncertní sezonu pod heslem Všechny cesty vedou do Brna. Odkazuje ke skladatelům, kteří město navštívili a zanechali v něm stopy, a také k hvězdným sólistům, kteří v Brně vystoupí. Program 71. sezony ČTK poskytla mluvčí filharmonie Kateřina Konečná.
"Opět se setkáme s klavíristou Fazilem Sayem, nejen při koncertu s orchestrem, ale i v recitálu v Besedním domě, kde zkombinuje Beethovena s vlastními skladbami," uvedla ředitelka filharmonie Marie Kučerová. Vrátí se také americká hudebnice Laurie Andersonová, tentokrát ve spojení s Ivou Bittovou.
"Moc mě těší i návrat fenomenálního cembalisty, varhaníka a dirigenta Johna Butta, který se představí nejprve sólovým koncertem a poté dvakrát s orchestrem. Z těch, kdo přijedou poprvé, bych vyzdvihla zejména violoncellistu Daniela Müllera-Schotta nebo houslistu Roberta McDuffieho," doplnila Kučerová.
Po dlouhé odmlce filharmonie zahraje pod taktovkou Davida Robertsona. "Dodnes si pamatuji, jak nás v roce 1988 řídil tento hvězdný dirigent, tehdy třicetiletý. Sál byl tehdy zaplněný do posledního místa a od nás zazněla ta nejlepší Sinfonietta, jakou jsem kdy hrála," zavzpomínala koncertní mistryně Filharmonie Brno Marie Petříková.
Kromě Robertsona orchestr povedou také například Anna-Maria Helsingová, Petr Altrichter, Robert Kružík nebo Tomáš Hanus. Šéfdirigentem zůstane Dennis Russell Davies, pro kterého to bude devátá sezona v Brně.
Program sezony je koncipovaný jako mapa: do Brna vedou cesty z různých koutů hudebního světa a protínají se s příběhy těch, kdo se v Brně narodili, žili a tvořili. "K našim kořenům sahá samozřejmě Leoš Janáček, Bohuslav Martinů, Vítězslava Kaprálová, Erich Wolfgang Korngold nebo Miloš Štědroň. Zařazujeme i velikány, kteří tu někdy hráli nebo dirigovali, třeba Mozarta, Brahmse, Richarda Strausse, Mahlera nebo Ernö Dohnányiho. Připomeneme i Sergeje Prokofjeva, jehož balet Romeo a Julie měl v Brně světovou premiéru," uvedl dramaturg Vítězslav Mikeš.
Předprodej sezony začal dnes, abonenti si mohou prodloužit předplatné do 29. května, kdy začíná týden pro nové abonenty. V pondělí 8. června filharmonie spustí prodej jednotlivých vstupenek.