Výběrové řízení na zhotovitele komplexu na Červeném kopci v Brně trvá už rok

Výběrové řízení na zhotovitele sociálně-zdravotního komplexu na Červeném kopci v Brně trvá už rok. Město ho vyhlásilo loni v půlce června. Od té doby několikrát posunulo termín pro podávání nabídek, nyní z konce května na 30. června. Důvodem je množství dotazů uchazečů a nutnost jejich zodpovězení, řekla ČTK Zdeňka Obalilová z tiskového oddělení magistrátu.
Areál za 820 milionů korun plánuje město roky. Loni v květnu schválili radní vyhlášení výběrového řízení na zhotovitele. Termín pro zájemce o zakázku se posunul už několikrát, dříve i kvůli úpravě podmínek zadávací dokumentace spočívající ve zmírnění požadavků na odbornou kvalifikaci u stavbyvedoucího a jeho zástupce, nyní několikrát i kvůli množství dotazů uchazečů. "Dotazy a jejich vypořádání během výběrových řízení jsou standardní záležitostí, neznamená to, že se soutěž nedaří ukončit," uvedla Obalilová.
Projekt počítá s výstavbou tří pavilonů propojených vstupní halou. Sloužit budou seniorům vyžadujícím ošetřovatelskou péči, lidem v následné péči po hospitalizaci nebo osobám se specifickými sociálními potřebami. Kapacita pro dlouhodobě nemocné pacienty činí 150 míst. Původně se město domnívalo, že by stavba mohla začít už loni na podzim.
Centrum na Červeném kopci patří mezi strategické projekty, které mají Brno připravit na stárnutí populace. Město očekává v příštích deseti letech výrazné demografické přetížení, které se začne mírně snižovat až po roce 2050. Vzroste počet lidí starších 80 let a těch, které trápí demence a jiná závažná onemocnění. Nápor na sociální systém bude rychlý a navíc za situace, kdy jsou sociální služby dlouhodobě na hraně svých kapacit a evidují seznamy neuspokojených žadatelů.