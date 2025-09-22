Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

Autor: iDNES.cz, ČTK
  18:32aktualizováno  18:32
Vedení Brna hodlá zrušit neukončené výběrové řízení na firmu, která má za 165 milionů korun bez DPH zbourat chátrající stadion za Lužánkami. Podle původních plánů města měly práce na demolici začít v říjnu. Změnily to však úvahy o stavbě nového stadionu v téže lokalitě, které souvisejí se změnou majitele fotbalového klubu Zbrojovka, řekl Tadeáš Mima z tiskového oddělení magistrátu.
Stadion za Lužánkami v Brně

Stadion za Lužánkami v Brně | foto: Anna Vavríková, MAFRA

Stadion za Lužánkami v Brně
Stadion za Lužánkami v Brně
Stadion za Lužánkami v Brně
Stadion za Lužánkami v Brně
6 fotografií

„Vzhledem k tomu, že se nyní vedení města a fotbalového klubu intenzivně zabývá prověřováním možnosti umístění nového stadionu za Lužánkami, tak není vhodné dělat zásadní rozhodnutí týkající se stávajícího stadionu. Z tohoto důvodu se připravuje na některé z příštích zasedání rady města materiál týkající se zrušení výběrového řízení na zhotovitele demolice. Zrušením zakázky, která v tuto chvíli ani nebyla ukončena, by městu neměla vzniknout žádná větší škoda,“ řekl Mima.

Demolice za Lužánkami začne v říjnu, myslelo se i na hnízdící jiřičky

O demolici stadionu, kde Zbrojovka Brno získala jediný titul, se kvůli špatnému stavu mluví od začátku roku 2023. Nutnost zbourat areál potvrdil průzkum odborníků z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Od té doby město demolici plánovanou na letošní rok připravovalo.

Historie stadionu

Stadion vznikal v letech 1949 až 1953. V 60. až 70. letech byla postavena nová tribuna a kapacita vzrostla na 50 000 diváků. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44 120 diváků. Poslední ligový zápas se na stadionu hrál v září 2001, od té doby chátrá. V roce 2015 ožil díky rozlučce fotbalisty Petra Švancary s kariérou, na exhibiční zápas dorazilo téměř 35 000 diváků. V roce 2019 na stadionu štáb natáčel film o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.

V polovině června vypsalo veřejnou zakázku s termínem pro podání nabídek do 1. října. Projekt počítal se zbouráním tribun a ostatních konstrukcí i zachováním valů a zatravněním poničené plochy. Kvůli výskytu jiřičky obecné měli dělníci pracovat mimo období hnízdění od letošního října do konce ledna příštího roku.

Ještě nedávné plány také počítaly s tím, že nový fotbalový stadion postaví město u výstaviště, kvůli čemuž chtělo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů. Místo něj by se ale investorem mohl stát nový majitel Zbrojovky Vojtěch Kačena, jenž prohlásil, že chce při stavbě postupovat rychle. Neplánuje čerpat městské ani státní dotace.

Do hry se pak díky němu vrátila i varianta za Lužánkami, kde se městu roky nedaří vyřešit spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky. Brněnští zastupitelé s umístěním souhlasí.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Exkluzivní pohledy z výšky na stavbu nádraží Praha-Smíchov. Na co jiní koukají za miliony, teď máte zadarmo

Nedávno jsem v rubrice Praha? Aha! psal o umělých pražských vyvýšeninách. O těch, které nevznikly sopečnou či jinou činností. Ale tou stavební.

Zadní vůz bez dveří pro nástup cestujících? Raritní tramvaj T3 znovu vyjela do ulic

Anomálie projela Prahou, schizofrenní souprava tramvají T3 vzbudila v ulicích Prahy zasloužené překvapení. Zadní vůz totiž při spojení záděmi k sobě nemá dveře ke straně nástupiště. Toto řešení se v...

Skleněné náhrobky pražských Romů. Hřbitov na Malvazinkách stále překvapuje

O posledních adresách, tedy hřbitovech, nepíšu poprvé. Ale ten na kopci nad Smíchovem patří k mým oblíbenějším. Už proto, že Malvazinky jsou nedaleko naší redakce a přes zdejší hřbitov často běhám v...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KELLYS BICYCLES přináší do Česka nejlehčí plně výkonný e-bike systém na světě

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

V Krkonoších začala topná sezona

V Trutnově, Dvoře Králové nad Labem a Vrchlabí už začala topná sezona. Důvodem je pokles průměrných denních teplot pod hranici třinácti stupňů Celsia.

22. září 2025  20:21

Na Praze 10 podpoří městskou policii motivačním příspěvkem dva miliony korun

Praha 10 dlouhodobě podporuje své strážníky nejen prostřednictvím finančních příspěvků, ale také přidělováním obecních bytů. Nyní přibývá další forma podpory, jejímž cílem je motivovat příslušníky...

22. září 2025

Lebku svatého Václava při přesunu na pouť do Boleslavi ochrání nový relikviář

Lebku svatého Václava o víkendu při přesunu na Národní svatováclavskou pouť do Staré Boleslavi u Prahy ochrání nový relikviář. Speciální klimatizovaná...

22. září 2025  18:11,  aktualizováno  18:11

Novou lanovku na Ještěd budou projektovat firmy SIAL a Valbek

Zakázku na projektování nové lanovky na Ještěd v Liberci získaly projekční kanceláře Valbek a SIAL architekti a inženýři. Konsorcium dvou místních firem podalo...

22. září 2025  18:03,  aktualizováno  18:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Z důvodu technické závady eskalátorů je stanice metra Jinonice uzavřena. Cestující musejí použít BUS 149, 219 do nejbližší stanice metra Nové Butovice, výluková linka x137 prozatím nebyla prodloužena...

vydáno 22. září 2025  19:43

Vodním záchranářům na Slapech v letošní sezoně ubylo zásahů

Vodním záchranářům na Slapech v letošní sezoně ubylo zásahů. Bylo jich 159, meziročně o 12 procent méně. Statistiku ovlivnila koordinace zásahů s posádkami...

22. září 2025  17:50,  aktualizováno  17:50

Na silnici I/34 u Lásenice se čelně srazila auta, spolujezdkyně zemřela

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dnes dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další dva...

22. září 2025  17:46,  aktualizováno  17:46

Pardubice zaplatí 25.000 eur za spor o design nádražního mobiliáře

Město Pardubice se chce mimosoudně dohodnout s firmou Escofet 1886 a zaplatit jí 25.000 euro (606.250 Kč). Spor se týká mobiliáře pro autobusové nádraží, který...

22. září 2025  17:37,  aktualizováno  19:03

Havířovský primátor Baránek řekl k obvinění, že se vědomě ničeho nedopustil

Primátor Havířova na Karvinsku Ondřej Baránek (ANO) k obvinění kvůli pronajímání městských bytů řekl, že se vědomě ničeho nedopustil. Stejně se na dnešním...

22. září 2025  17:35,  aktualizováno  18:57

Na Plzeňsku spadlo letadlo v těžce přístupném terénu, pilot nehodu nepřežil

Nedaleko Balkové na severním Plzeňsku spadlo menší letadlo, které následně začalo hořet. Policisté informovali, že pilot stroje nepřežil. Zatím nevyloučili zranění či úmrtí dalších lidí. Prohledávají...

22. září 2025  16:32,  aktualizováno  19:07

Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc
Potřebujete dodat energii bez kofeinu? Vyhrajte přírodní doplněk od collalloc

Podzim často přináší rychlé tempo a nekonečný seznam úkolů. Aby se vám lépe zvládala práce, rodina i chvíle pro sebe, přinášíme soutěž o collalloc...

Tragická nehoda na Jindřichohradecku. Spolujezdkyně čelní střet nepřežila

Na silnici I/34 u Lásenice na Jindřichohradecku se dopoledne čelně srazila dvě auta. Na následky zranění zemřela spolujezdkyně z jednoho vozu a další tři lidé utrpěli zranění. Záchranáři navíc...

22. září 2025  19:02,  aktualizováno  19:02

Kdo je záhadný muž? Znenadání se objevil na Českokrumlovsku, nikdo ho tam nezná

Před několika dny se v malé obci Mirkovice na Českokrumlovsku z ničeho nic objevil muž, kterého tam ale nikdo z místních neznal. Když se delší dobu potuloval kolem zaparkovaných aut, jedna z...

22. září 2025  14:52,  aktualizováno  18:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.