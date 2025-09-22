Brno chce zrušit výběrové řízení na firmu, která má zbourat stadion za Lužánkami

„Vzhledem k tomu, že se nyní vedení města a fotbalového klubu intenzivně zabývá prověřováním možnosti umístění nového stadionu za Lužánkami, tak není vhodné dělat zásadní rozhodnutí týkající se stávajícího stadionu. Z tohoto důvodu se připravuje na některé z příštích zasedání rady města materiál týkající se zrušení výběrového řízení na zhotovitele demolice. Zrušením zakázky, která v tuto chvíli ani nebyla ukončena, by městu neměla vzniknout žádná větší škoda,“ řekl Mima.
|
Demolice za Lužánkami začne v říjnu, myslelo se i na hnízdící jiřičky
O demolici stadionu, kde Zbrojovka Brno získala jediný titul, se kvůli špatnému stavu mluví od začátku roku 2023. Nutnost zbourat areál potvrdil průzkum odborníků z Fakulty stavební Vysokého učení technického v Brně. Od té doby město demolici plánovanou na letošní rok připravovalo.
Historie stadionu
Stadion vznikal v letech 1949 až 1953. V 60. až 70. letech byla postavena nová tribuna a kapacita vzrostla na 50 000 diváků. V říjnu 1996 přišlo na utkání Brno - Slavia 44 120 diváků. Poslední ligový zápas se na stadionu hrál v září 2001, od té doby chátrá. V roce 2015 ožil díky rozlučce fotbalisty Petra Švancary s kariérou, na exhibiční zápas dorazilo téměř 35 000 diváků. V roce 2019 na stadionu štáb natáčel film o legendárním běžci Emilu Zátopkovi.
V polovině června vypsalo veřejnou zakázku s termínem pro podání nabídek do 1. října. Projekt počítal se zbouráním tribun a ostatních konstrukcí i zachováním valů a zatravněním poničené plochy. Kvůli výskytu jiřičky obecné měli dělníci pracovat mimo období hnízdění od letošního října do konce ledna příštího roku.
Ještě nedávné plány také počítaly s tím, že nový fotbalový stadion postaví město u výstaviště, kvůli čemuž chtělo zbořit velodrom, tedy letité zázemí dráhových cyklistů. Místo něj by se ale investorem mohl stát nový majitel Zbrojovky Vojtěch Kačena, jenž prohlásil, že chce při stavbě postupovat rychle. Neplánuje čerpat městské ani státní dotace.
Do hry se pak díky němu vrátila i varianta za Lužánkami, kde se městu roky nedaří vyřešit spory s podnikatelem Liborem Procházkou o pozemky. Brněnští zastupitelé s umístěním souhlasí.