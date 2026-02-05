Ukrajinec a Ruska na jedné lodi. Ve výboru menšin oba hájili Okamuru

Marek Osouch
  11:22aktualizováno  11:22
Novoroční projev předsedy Poslanecké sněmovny a šéfa SPD Tomia Okamury se dostal i na jednání jindy spíš nenápadného výboru pro národnostní menšiny v Brně. Jeho výroky vzbudily velkou debatu, jednohlasného odsouzení se ale nedočkaly. Proti jejich odmítnutí byl i Ukrajinec.

Tomio Okamura (2. února 2026) | foto:  Petr Topič, MAFRA

Zatímco Ukrajinka Iryna Zabiiaka vznesla na výboru podnět, aby jeho členové odsoudili, co řekl třetí nejvyšší ústavní činitel České republiky, její krajan Oleg Beznosik se Tomia Okamury na jednání zastával.

V krátkém telefonickém hovoru s redaktorem iDNES.cz tvrdil, že Okamura nijak nenapadal Ukrajince. Dotazy si nechal zaslat e-mailem, ale odmítl na ně odpovědět s vysvětlením, že už se k podobným otázkám vyjadřoval jeho kolega.

Ukrajinec v brněnském výboru pro menšiny tepe uprchlíky, krajané ho viní ze lží

Na mysli má nejspíš zástupce arménské menšiny Akopa Chodžajana, jenž rovněž hlasoval proti návrhu k odmítnutí výroku a který je stejně jako Beznosik členem SPD. „Projev jsem poslouchal a nevnímal jsem tam nic zavádějícího. Sám jsem na výboru ukazoval články o korupci na Ukrajině nebo o tom, že u nás roste kriminalita Ukrajinců, to se dá dohledat na internetu,“ zopakoval Chodžajan již dříve vyvrácená data.

V absolutním počtu trestných činů ze strany Ukrajinců logicky přibylo, protože příslušníků této menšiny žije v Česku oproti době před válkou mnohonásobně více. Počet zločinů v poměru k počtu všech Ukrajinců je ale nižší než dříve a menší než u jiných skupin, jak vyplývá z policejních statistik.

Okamura v projevu tvrdil, že roste kriminalita Ukrajinců. „Penězovody tečou všemi směry a každý na tom něco trhne, západní firmy a vlády i ukrajinští zloději kolem Zelenského junty, co si staví záchody ze zlata. Ať si kradou, ale ne z našeho. A ať taková země není v EU,“ řekl také šéf SPD, který mluvil o ideologickém strašení a proválečné hysterii.

Kriminalita v Česku meziročně klesla. Ubylo vražd, vzrostly mravnostní činy

Kuriozitou je, že Chodžajan jako člen SPD je zároveň předsedou spolku Nairi, který chce v Česku rozvíjet multikulturní prostředí. Termín „multikulturní“ je přitom pro řadu členů SPD dle jejich postojů a slov spíše nadávkou a tuto politiku odmítají. „Pan Okamura podporuje všechny slušné lidi, kteří poctivě pracují,“ vysvětlil tento paradox Chodžajan.

Třetím hlasem proti z šestnácti přítomných byla Ruska Ljubov Vondroušková. Ta při představování redaktora iDNES.cz v telefonu jen řekla, že nemá čas, a zavěsila. Ani opakovaný telefonát nebyl úspěšný.

Podle předsedkyně výboru a brněnské zastupitelky Moniky Lukášové Spilkové (Piráti) se nejspíš cítí ukřivděna, že její spolek poslední roky nedostává dotace od města na svou činnost. „Sice se tváří, že jejich akce jsou apolitické, ale ve skutečnosti mají propagandistický charakter,“ prohlásila Lukášová Spilková s tím, že z úst Vondrouškové zaznívala v minulosti na výboru slova o banderovcích a nacistech na Ukrajině.

Jde o solidaritu, říká šéfka výboru

Zmíněná trojice nehlasovala ani pro usnesení zdůrazňující, že „ochrana práv národnostních menšin a cizinců je zakotvena v právním řádu České republiky, včetně Listiny základních práv a svobod, a vyplývá rovněž z mezinárodních závazků České republiky“.

Kromě nich hlasováním neodsoudili Okamurovy výroky ani zástupce chorvatské menšiny Miroslav Strmiska, zastupitel brněnské Slatiny Martin Krytinář (KDU-ČSL) či starosta brněnské Líšně Břetislav Štefan (dříve SOCDEM). Ti tvrdí, že se vše řešilo až na jednání a nemohli si dopředu nastudovat podklady, případně nechápou, jak to souvisí s Brnem.

Vedení Brna podrží ve výboru Ukrajince, od něhož se krajané distancovali

Nebylo to poprvé, co se téma z celostátního dění dostalo na stůl městského výboru. Loni v listopadu chtěla přímo Spilková, aby členové odsoudili chování a výroky poslance Motoristů Filipa Turka. Zejména šlo o jeho rasistické, homofobní a urážlivé příspěvky na sociálních sítích. Takové usnesení nicméně neprošlo, dostatek hlasů získala jen obecná deklarace bez jeho jména.

Podle Spilkové jde sice o témata celostátního charakteru, ale dotýkají se právě menšin. „Myslím, že v takové chvíli je vhodné ukázat solidaritu,“ poznamenala.

Připomněla podobný podnět ze strany zástupce Romů, který loni v září chtěl, aby se výbor vymezil vůči rasistickým a jinak urážlivým útokům na adresu romského žáka první třídy, jehož fotku v září jeho matka zveřejnila a následně s vulgárními urážkami kolovala sociálními sítěmi. Policie podle zjištění Českého rozhlasu nedošla k tomu, že by se jednalo o trestný čin. Případ tak předala úřadům pro podezření z přestupku.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Dvě dopravní změny v Praze. Ode dneška omezení na Pankráci, zítra se uzavře stanice metra A

Zprovoznění zmodernizované stanice metra C Pankrác. (19. prosince 2025)

Cestující pražskou MHD musí na začátku února počítat se dvěma komplikacemi. Jedna z nich ovlivní dopravu na Pankráci už dnes, druhá naopak od pondělí výrazně změní cestování na lince A.

Velorex s Josefem Abrhámem by tam možná zaparkoval. Čtenáři se pochlubili kuriozitami

Situace v garážích domu na Praze 9

Zaparkovat tady chce notnou dávku odvahy i zručnosti. Čtenáři upozornili na kuriózní parkovací místa v pražských garážích, která matou řidiče i kolemjdoucí. Přesto mají podle developerů splňovat...

Dálkový autobus vzplál na D46, cestujícím shořela uložená zavazadla

Na dálnici D46 shořel dálkový autobus. (29. ledna 2026)

Na dálnici D46 z Prostějova na Vyškov shořel dnes odpoledne autobus společnosti RegioJet, který jel na lince z Frýdku-Místku do Brna. Nikdo nebyl zraněn, evakuováno bylo 35 lidí. Škoda se pohybuje...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Které 3 bubenečské vily půjdou k zemi? Plány developera i radnice Prahy 6 budí velké vášně

Vily v Bubenči půjdou k zemi, to je jisté. Neví se ale zatím, kdy to bude

Pokud jdete od Hradčanské na Letnou, nemůžete si několika rozpadajících se vil z dvacátých let nevšimnout. Domy na první i druhý pohled chátrají, a to už pěknou řádku let. Čtenáři se ptají: Co s nimi...

Kolik stojí olympijská kolekce pro ZOH 2026? Nejlevnější kousek vyjde už na stovku

Olympionici a paralympici v nové kolekci

Pletené svetry, zimní bundy, mikiny, rukavice, batohy, ale i přehršel doplňků. Nabídka kolekce nadcházejících zimních olympijských her v Miláně a Cortině je široká a oproti předešlým ročníkům...

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes oblevu dobré

ilustrační snímek

Podmínky na sjezdovkách ve Zlínském kraji zůstávají i přes aktuální oblevu dobré. Lidí však do zimních středisek kvůli deštivému počasí nejezdí mnoho. Vlekaři...

5. února 2026  11:14,  aktualizováno  11:14

Odborníci upozorňují na možné negativní vlivy výměny veřejného osvětlení v Praze

ilustrační snímek

Odborníci z Národního ústavu duševního zdraví (NUDZ) i dalších institucí upozorňují na možné negativní zdravotní a ekologické dopady výměny veřejného osvětlení...

5. února 2026  11:05,  aktualizováno  11:05

Ne, diktátu z Bruselu! Protestující odboráři žádají revizi povolenek, podpořil je Babiš

Stovky odborářů se sešly v Ostravě na mítinku na podporu evropského průmyslu....

Stovky odborářů se ve čtvrtek hodinu před polednem sešly pod bývalou vysokou pecí v areálu Dolní oblasti Vítkovic v Ostravě na manifestačním mítinku na podporu evropského průmyslu a ochranu...

5. února 2026  10:12,  aktualizováno  12:45

Ve Vrábči lidem cinkalo nádobí, zemětřesení zažili v obci poprvé

Přístroje zaznamenaly ve Vrábči slabé zemětřesení.

Obec Vrábče na Českobudějovicku zasáhlo v úterý ráno slabé zemětřesení o síle 1,2 stupně. V této lokalitě bylo zaznamenané úplně poprvé, uvedli odborníci z Masarykovy univerzity v Brně. Někteří...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nové parkovací automaty do léta nebudou, Liberec zrušil soutěž na dodavatele

Jedno z parkovišť v Liberci

Výměna zastaralých parkovacích automatů za moderní, které umožňuji i bezhotovostní platby, bude mít v Liberci minimálně několikaměsíční zpoždění. Původně ji chtělo vedení města zvládnout do letošního...

5. února 2026  12:42,  aktualizováno  12:42

Praha, Štvanice

Praha, Štvanice

Geotechnickým průzkum u Hlávkova mostu

vydáno 5. února 2026  12:35

Drifter poškodil letiště v Českém ráji. Mohl ohrozit piloty, zní z rogalo klubu

Své řidičské dovednosti a limity vozu testoval v noci na zasněženém letišti....

Vzletovou a přistávací dráhu letiště ve Všeni na Turnovsku poškodil koncem ledna neznámý řidič. V zasněženém areálu na ní v noci testoval své řidičské dovednosti a limity vozu. Hledá ho policie.

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Na D1 padly za jediný měsíc čtyři mosty. Podívejte se, jak je drapáky rozkousaly

Demolice mostu nad dálnicí D2. (10. ledna 2026)

Demolice mostů byly v lednu výraznou součástí prací na náročné přestavbě křižovatky D1 a D2 a s ní souvisejícím rozšiřování dálnice na jihu Brna. Během jediného měsíce stavbaři zdemolovali čtyři...

5. února 2026  12:32,  aktualizováno  12:32

Požár střechy domu na Břeclavsku způsobil předběžně škodu 3,5 milionu Kč

ilustrační snímek

Noční požár střechy domu v Bavorech na Břeclavsku způsobil podle předběžného odhadu škodu 3,5 milionu korun. Při zásahu se lehce zranil jeden dobrovolný hasič....

5. února 2026  10:53,  aktualizováno  10:53

Festival Academia film Olomouc se letos zaměří na hledání společného dialogu

ilustrační snímek

Na společnou řeč a porozumění se od 28. dubna do 3. května zaměří festival vědeckého filmu Academia film Olomouc (AFO). Na téma letošního ročníku se zaměří i...

5. února 2026  10:48,  aktualizováno  10:48

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Na Vysočině jsou v provozu lyžařské sjezdovky, přírodní sníh pro běžkaře mizí

ilustrační snímek

Na Vysočině se díky zásobám technického sněhu stále lyžuje na 12 sjezdovkách. Přírodní sníh pro běžkaře ale kvůli teplotám mírně nad nulou mizí. Stopy se ještě...

5. února 2026  10:35,  aktualizováno  10:35

Hráči Davis Cupu se těší na fanoušky, v Jihlavě bylo vyprodáno za pár hodin

Do víkendových zápasů úvodního kvalifikačního kola Davis Cupu proti Švédsku...

Když se ve středu 17. prosince začaly prodávat vstupenky na první kvalifikační zápas Davis Cupu v Jihlavě, mizely doslova před očima. Už po pár hodinách server hlásil: vyprodáno. Víkendová premiéra...

5. února 2026  12:12,  aktualizováno  12:12

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.