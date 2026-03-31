Ústavní soud (ÚS) ve středu oznámí, zda smlouva Česka se Svatým stolcem není v rozporu s ústavním pořádkem. Návrh na posouzení takzvaného konkordátu podala skupina senátorů, pochybnost vyjádřil také prezident Petr Pavel, jehož podpis ještě chybí k ratifikaci. Naopak někdejší vláda Petra Fialy (ODS) vatikánskou smlouvu hájila, stejně jako Česká biskupská konference.
Soudci se problematikou zabývali déle než rok, nález se nerodil snadno. Původního soudce zpravodaje Milana Hulmáka nahradil Zdeněk Kühn. Předseda soudu Josef Baxa už dříve uvedl, že jde o mimořádně komplikovanou problematiku.
O souladu mezinárodních smluv s ústavním pořádkem rozhoduje ÚS výjimečně, v minulosti vedl dvě podobná řízení, obě se týkala lisabonské smlouvy. Tehdy rozhodl, že smlouva, která reformovala unijní instituce a rozhodovací mechanismy, je v souladu s ústavním pořádkem a její ratifikaci lze dokončit.
Svatý stolec v nové smlouvě zaručuje, že hranice arcidiecézí a diecézí budou respektovat české státní hranice. ČR garantuje svobodu myšlení, svědomí a náboženského vyznání, právo odmítnout vojenskou službu z důvodu svědomí nebo náboženského vyznání a právo přijímat duchovní a pastorační péči v sociálních či zdravotních zařízeních, armádě i věznících.
Smlouva také zmiňuje spolupráci obou stran při ochraně a udržování kulturního dědictví a stanovuje, že církevní právnické osoby dají k dispozici a zpřístupní badatelům své kulturní dědictví, ovšem za podmínek, které si samy stanoví. ČR podle smlouvy uznává zpovědní tajemství. Také pastoračním pracovníkům přiznává "právo obdobné zpovědnímu tajemství", ale jen za "podmínek stanovených zákonem".
Návrh na posouzení souladu konkordátu s ústavním pořádkem podala skupina 17 senátorů. Připravovali jej Václav Láska (SEN 21) a Adéla Sucharda Šípová (dříve Piráti) s advokátem Pavlem Uhlem. Poukazují na nevyváženost smlouvy v neprospěch Česka. "Smlouva, která obsahuje závazky jen jedné strany vůči druhé, a obráceně nikoli, vlastně ani není smlouvou," řekl už dříve Láska.
Návrh zmiňuje rozpor s principem svrchovanosti, principem rovnosti a zákazem vazby státu na výlučnou ideologii nebo na náboženské vyznání. Vystává prý otázka, zda smlouva nezvýhodňuje katolíky oproti členům jiných církví. Dále jde o právo na účinné vyšetřování, a to kvůli zpovědnímu tajemství, nebo o právo na svobodu vědeckého bádání kvůli přístupu k církevním archivům.
Prezident ve svém vyjádření uvedl, že smlouva narušuje výchozí ústavní principy Česka jako svrchovaného, sekulárního a republikánského státu. "Vyvolává v jednotlivých ustanoveních i jako celek závažné pochybnosti, pokud jde o její soulad s ústavním pořádkem," stálo ve vyjádření Hradu.
Výsledkem řízení bude nález, kterým soud buď konstatuje, že ratifikace smlouvy není v rozporu s ústavním pořádkem, anebo poukáže na konkrétní rozpor, který je zapotřebí před ratifikací odstranit, a to buď úpravou smlouvy, nebo teoreticky i změnou ústavního pořádku.