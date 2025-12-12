Viníka výbuchu domu ve Znojmě nešlo určit, muž bydlící u epicentra zemřel

V domě v Kotkově ulici vybuchl plyn loni 15. prosince. Zranilo se osm lidí, jeden z nich poději v nemocnici zemřel. Věc policie prověřovala pro podezření z obecného ohrožení z nedbalosti. Poškozených subjektů bylo 24 a způsobená škoda přesáhla 31,5 milionu korun.
„Na případu spolupracovali kriminalisté se znojemskými hasiči i Technickým ústavem požární ochrany. Samotné ohledání místa výbuchu zabralo kriminalistickým technikům více než týden a vzhledem k rozsáhlému poškození objektu probíhalo ve spolupráci s hasiči a statikem,“ uvedl policejní mluvčí David Chaloupka.
Vyšetřováním se podle něj podařilo potvrdit, že výbuch způsobil únik plynu, a také určit epicentrum výbuchu v jednom z bytů. „Jednalo se o prostor, kde bydlel muž, který utrpěl nejvážnější zranění a několik dní po výbuchu zemřel v nemocnici,“ podotkl mluvčí.
Znalecké zkoumání plynových spotřebičů i ohledání plynových rozvodů v domě však podle něj nepřineslo jednoznačnou odpověď na otázku, odkud plyn unikal. Výbuch totiž poškodil značnou část rozvodů i spotřebičů, takže nebylo možné s jistotou určit, v jakém stavu byly před výbuchem.
15. prosince 2024