Na účtu vyhořelého ptačího centra přistálo 16 milionů. To je něco, překvapilo majitele

Autor: ČTK, iDNES.cz
  12:32
Majitel záchranné stanice pro ptáky a malé savce v Brně Slatině Zdeněk Machař, kterému v první polovině května požár zničil zázemí stanice, objevil na firemním účtu zhruba 16 milionů korun. Jde o příspěvky, které tam lidé poslali po požáru. Machař to nečekal, sledoval sbírkový účet na stanici. Z peněz centrum opraví, rád by zbudoval i odloučené pracoviště. Machař to uvedl ve videu na sociální síti.

„Nemám k tomu ani slov. Zjistil jsem, že na tom našem firemním účtu naší záchranné stanice se objevilo 16 milionů. Je to něco,“ uvedl Machař.

Podle něj je tato vlna podpory mnohonásobně větší, než kolik se sešlo v oficiálně vypsané sbírce. Tam dorazilo něco přes dva miliony korun.

Na vyhořelou záchrannou stanici lidé poslali miliony, majitel bydlí ve chlévě

Popsal, že peníze využije na obnovu zničeného zázemí. Dalším jeho plánem je vybudovat odloučené pracoviště, kde by bylo možné bezpečně vypouštět uzdravená zvířata zpět do přírody a zároveň jim tímto umožnit návrat do zázemí, pokud by to potřebovala.

Lokalitu má podle svých slov několik minut od současné stanice. Uvedl také, že má dotaci ze sítě záchranných stanic, kterou teď ale věnuje ostatním záchranným stanicím.

Požár v objektu o rozměrech zhruba deset krát deset metrů vypukl v noci na 7. května. Uhynuli při něm tři psi, žádný člověk zraněn nebyl. Předběžná výše škody je ve statisících, příčina požáru je stále ve vyšetřování.

7. května 2026

Záchranné Ptačí centrum v Brně lehlo popelem. Na snímku provozovatel stanice Zdeněk Machař. (7. května 2026)
Zachránce zvířat Zdeněk Machař se vzpamatovává z velkého požáru, který minulý týden postihl jeho stanici v brněnské Slatině. Mezi lidmi se zvedla vlna solidarity, pomáhají mnozí dobrovolníci a chce i město. (12. května 2026)
Na sobotu je naplánovaný velký úklid vyhořelé záchranné stanice Zdeňka Machaře v brněnské Slatině. (12. května 2026)
Poté, co obytnou část jeho záchranné stanice v brněnské Slatině minulý týden zachvátil požár, přišel Zdeněk Machař o střechu nad hlavou. Dočasně přebývá v chlévě. (12. května 2026)
