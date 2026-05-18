„Nemám k tomu ani slov. Zjistil jsem, že na tom našem firemním účtu naší záchranné stanice se objevilo 16 milionů. Je to něco,“ uvedl Machař.
Podle něj je tato vlna podpory mnohonásobně větší, než kolik se sešlo v oficiálně vypsané sbírce. Tam dorazilo něco přes dva miliony korun.
Na vyhořelou záchrannou stanici lidé poslali miliony, majitel bydlí ve chlévě
Popsal, že peníze využije na obnovu zničeného zázemí. Dalším jeho plánem je vybudovat odloučené pracoviště, kde by bylo možné bezpečně vypouštět uzdravená zvířata zpět do přírody a zároveň jim tímto umožnit návrat do zázemí, pokud by to potřebovala.
Lokalitu má podle svých slov několik minut od současné stanice. Uvedl také, že má dotaci ze sítě záchranných stanic, kterou teď ale věnuje ostatním záchranným stanicím.
Požár v objektu o rozměrech zhruba deset krát deset metrů vypukl v noci na 7. května. Uhynuli při něm tři psi, žádný člověk zraněn nebyl. Předběžná výše škody je ve statisících, příčina požáru je stále ve vyšetřování.
7. května 2026