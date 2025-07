Recidivista vyhrožoval soudkyni, která ho poslala do vězení. Citovali z jeho dopisů

Eliška Punčochářová

15:42

Jsi rasistka. Ušila jsi to na mě. Karma je, ono to přijde. Tyto i další podobné vzkazy psal Patrik Baláž hodonínské soudkyni, jež ho už dříve poslala do vězení za výtržnictví a krádeže. Případem recidivisty se ve středu zabýval brněnský krajský soud. Řešil Balážovo odvolání proti verdiktu hodonínského soudu, který jej za vyhrožování a dřívější trestné činy poslal na 18 měsíců ve vězení.