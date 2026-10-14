Výjimečné a extrémní sucho může na konci týdne postihnout téměř třetinu Česka

Přestože vegetace přestává čerpat vodu a díky studenému počasí se výrazně snížilo vypařování vody z půdy, na přelomu tohoto a příštího týdne může výjimečné či extrémní půdní sucho, tedy dva nejhorší stupně, postihovat bezmála třetinu Česka. Vyplývá to z údajů, které zveřejnili vědci z Ústavu výzkumu globální změny AV ČR - CzechGlobe na webu projektu InterSucho.
Situace v hlubší vrstvě půdy od 40 centimetrů do jednoho metru je špatná dlouhodobě a nyní se opět zhoršuje stav i v povrchové vrstvě. V minulém týdnu na většině území pršelo jen málo a tento týden má být téměř bez deště.
Většina Česka tak trpí nejen půdním suchem, ale kvůli průběhu počasí v letošním roce se stále potýká i se suchem hydrologickým. Velká část hlásných profilů na řekách signalizuje sucho a hladiny přehrad mnohde dlouhodobě klesají. Například sledované Slapy za uplynulý týden zhruba o půl metru a zásobní prostor mají plný jen z 58 procent.
Nejhorší situace ohledně půdního sucha panuje v jižních Čechách a na Moravě, především na jižní a východní. Míru sucha měří odborníci jako rozdíl mezi aktuální situací a průměrem za léta 1961 až 2015. "Letošní deficit srážek přetrvává. Za prvních devět měsíců letošního roku chybí více než 40 procent obvyklého množství proti průměru let 1991 až 2020. Největší deficit je také v jižních Čechách a na Moravě," uvedli vědci. Tento týden se navíc mají objevovat jen sporadické přeháňky a na mnoha místech nebude patrně pršet vůbec.
Půdní profil je nyní nasycený pouze v Krkonoších, naopak na Břeclavsku a Hodonínsku kleslo nasycení pod deset procent. "V půdním profilu chybí nejčastěji 20 až 40 milimetrů vláhy, a to na 44 procentech území," uvedli vědci. Kdy lze očekávat zlepšení, nelze spolehlivě předpovědět.
Na zemědělce už nyní sucho zásadní vliv nemá, pro vzejití ozimů mnohde může současná vláha ve svrchní vrstvě stačit. Velmi tvrdý však byl a stále je letošní rok k lesním porostům, které trpěly jak dlouhodobým suchem, tak horkem. "Jejich stav se v posledních týdnech prakticky nemění. Přestože v minulých týdnech na části území pršelo, úhrn srážek byl na většině plochy nedostatečný pro doplnění hlubšího vláhového deficitu stromů," konstatovali odborníci.
Stromy letos mnohde ukončily růst s velkým předstihem a na většině sledovaných lokalit se ho nepodařilo obnovit. "Vegetační sezona z pohledu tvorby dřeva definitivně skončila," doplnili vědci. Nějakou míru vodního deficitu pozorují na čtyřech pětinách porostů, uspokojivé podmínky má pouze šest procent lesů.
Fyziologický stav a míra vyčerpání suchem může být letos tak významná, že do období tzv. zimní dormance, kdy stromy přerušují fyziologické procesy, vstupují oslabené. To může ovlivnit jejich vitalitu a schopnost regenerace v příštím roce.