Výjimečný hudební večer, kde se orient potká s klasikou zažije Brno ve Ville Löw–Beer

  12:00
Ve čtvrtek 16. 10. 2025 v 19:30 hod ve Vile Löw – Beer, Drobného 22, Brno pořádá Česká kytarová společnost koncert se skvosty orientální a klasické hudby s názvem: Prolínání hudby orientu a klasiky v podání holandsko – německého virtuozního dua NIHZ, které tvoří Bobby Rootveld & Sanna van Elst, (zobcové flétny, zpěv, perkuse a kytara) Program představuje mix orientální a klasické hudby, která se virtuozně s melancholií i s nádechem komedie mísí v tavícím kotli prostřednictvím špičkových virtuosů. Zazní orientální folklorně laděná hudba Chasidské tance, klezmery a podobně v kontrastu se skladbami Mozarta, Paganiniho, Montiho i třeba s cirkusově laděnou skladbou Carla Domeniconiho z Turecka.
Fotogalerie2

| foto: archiv NIHZ

Bobby Rootveld a Sanna van Elst za posledních 22 let odehráli více na 2000 koncertů ve více než 35 zemích 4 kontinentů, včetně: Concertgebouw v Amsterdamu, The Rundetaarn v Kodani, Portugalské synagogy v Amsterdamu, Taj Concert Hall v Thimpu Bhútán, Kalkata Classical Guitar Festival v Indii, Thailand Guitar Festival v Bangkoku, Mottola Guitar Festival v Itálii, Jewish Galicia Museum v Krakově v Polsku a v mnoha dalších synagogách, kostely a festivaly a koncertní sály v Holandsku, Číně, HongKongu, Malajsii, Švýcarsku, Argentině, Německu, Izraeli, Řecku, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Slovensku, Polsku, Indii, Bhútánu, Thajsku, Anglii, Francii a jinde.

Manželská dvojice Bobby Rootveld (kytara, perkuse a zpěv) a Sanna van Elst (zobcové flétny a zpěv) své duo NIHZ založili v roce 2001. Vedle tradičního klasického repertoáru duo interpretuje i hudbu spojenou s divadlem a world music, v níž duo NIHZ spolupracuje s dalšími umělci, jako jsou vypravěči Loek Boer, Benjamin Stedler, kytarista Alberto Mesirca, duchvní Baruch Chauskin, slavná rocková zpěvačka Dilana Smith a saxofonista Gergö Pazmandi. Není divu, že i jejich jedenáctiletý syn Levi propadl hudbě a někdy dokonce se zpěvem vystupuje i společně s rodiči, jak předvedl i na úspěšném koncertu v Brně před 3 lety.

Umělecky zajímavá tvorba dua nezůstala nepovšimnuta a upoutala i řadu mezinárodně významných skladatelů, kteří pro ně složili speciálně věnované skladby, včetně Nikity Koshkina, Gianmartina Maria Durighella, Richarda Vaughana, Annette Kruisbrink, Jana Bartlemy, Nutavuta Ratanakarna, Jana Bijkerka a mnoha dalších, z nichž většinu duo nahrálo na více než 20 CD a DVD, k tomu se na CD objevily vlastní autorské písně.

Značnou část činnnosti Bobbyho a Sanny zabírá i úctyhodná všestranná organizační, kulturně osvětová a publikační činnost. Jsou zakladateli a vůdčí organizátoři festivalů Gitarrenfestival Nordhorn, Gall Youth Guitar Festival a Recorder Festival Nordhorn. Bobby Rootveld se také stará o hudební odkaz včetně skladeb a archivu velkých zesnulých kytaristů Louise Ignatia Galla a Bernarda Aarona, díky čemuž bylo v roce 2009 obdrželo Duo NIHZ speciální „Certificate of Acknowledgement“ Mezinárodního židovského hudebního festivalu v Amsterdamu a o 2 roky později otevřelo svůj vlastní koncertní sál v Nordhorn v Německu (www.kulturhausnihz.de). Bobby byl také předsedou a je zakládajícím členem Twents Gitaar Festival v Nizozemsku a Valais Guitar Week ve Švýcarsku a je zakladatelem a výkonným producentem nahrávací společnosti Samsong Productions. Od roku 2022 je Duo NIHZ kulturním poradcem a uměleckým ředitelem německé organizace ‚Erinnerung mit Zukunft e.V., nizozemské organizace Question Philosophy a festivalu Nesjomme v Německu.

Sanna van Elst a Bobby Rootveld letos vydali knihu a kolekci 3 CD o Robu Heilbutovi na základě hudebního desetiletého výzkumu, ve kterém obnovili kompletní repertoár známého holandského skladatele Roba Heilbuta, o čemž informovaly Noviny a televizní kanály po celém světě jako o objevném kulturním počinu (www.duonihz.com) .

Vstupenky na koncert jsou v předprodeji na Odkaz .

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Křečovice se opět staly „vesničkou střediskovou“. Slavná komedie slaví 40 let od své premiéry

Křečovice na Benešovsku si připomněly 40 let od premiéry komedie Vesničko má středisková. Režisér Jiří Menzel a scénárista Zdeněk Svěrák ji začali točit ještě s původním názvem Plachťák.

Dvorecký most promění i benzinku, v jejím okolí vznikne údolí lamp. Na umění je připraveno 50 milionů

Nový a tolik potřebný most propojující Podolí se Smíchovem má před sebou ještě několik pro svou funkci důležitých kroků. Na mostě se v následujících týdnech bude dodělávat tramvajová trať, osvětlení,...

Smíchovský kopec získává další výhlednu. Vlna „kapitánských můstků“ v této části Prahy nekončí

Před nějakou dobou jsem upozornil na to, jak se po Praze rodí nástavby na vilách. Nazval jsem je „kapitánskými můstky“, leckteré tak i vypadají. Dá se jim říkat i „výhledny“. Majitelé starších vil i...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Nádraží Bubny nabízí další nový výhled shora. Zajímají vás i jiné netradiční výhledy na Prahu?

Nová nádražní budova nad stanicí metra Vltavská láká nově na plochou střechu, odkud lze vidět okolí z několika metrů výšky. Určitě se stane cílem nejen šotoušů.

Václavské náměstí mění tvář. Stavba tramvajových tratí úspěšně pokračuje

Na stavbě nové tramvajové trati v horní části Václavského náměstí už dokončili zesílení stropní desky nad vestibulem stanice metra Muzeum a také rekonstrukci izolačních vrstev. Díky tomu mohli...

Turnovský pozemek v restituční kauze Walderode patří vdově, rozhodl soud

Soud v Semilech dnes v restituční kauze Walderode částečným rozsudkem rozhodl o vydání jednoho pozemku Johanně Kammerlanderové, vdově po Karlovi des Fours Walderode. Nachází se v...

18. září 2025  12:22,  aktualizováno  13:21

Čelní střet dvou aut u Mohelnice. Hasiči vyprošťovali zaklíněnou ženu

Provoz na silnici I/35 v Olomouckém kraji ve čtvrtek dopoledne zastavil čelní střet dvou vozidel mezi Mohelnicí a Studenou Loučkou. Policisté dopravu odklánějí v Mohelnici na Zábřeh a v opačném směru...

18. září 2025  12:42,  aktualizováno  13:20

Na farmě uhynuly desítky krav. Měl jsem špatné zaměstnance, hájí se její šéf

Odvolací soud se začal zabývat případem úhynu skotu chovaného v nevhodných podmínkách na farmě na Chomutovsku. Prvoinstanční soud za to uložil bývalému řediteli společnosti Ekochov CMN Antonínu...

18. září 2025  13:12,  aktualizováno  13:12

Před 15 lety Věra Pohlová v anketě Metra „zakázala všechny ty internety“. Stala se z ní legenda

„Tyhle aféry každého jenom otravují. Já bych všechny ty internety a počítače zakázala,“ odpověděla rezolutně 17. září 1999 důchodkyně Věra Pohlová na otázku týkající se zneužití informací o...

13. března 2012,  aktualizováno  18.9 13:03

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Obří průvod i unikátní vozovna. Pražská hromadná doprava o víkendu slaví 150 let své existence

O víkendu vyjede tramvajový průvod, otevřou se brány nové vozovny a hlavní město poděkuje lidem z dopravního podniku. Díky nim patří městská hromadná doprava v Praze k nejlepším na světě.

18. září 2025  12:56

David Pastrňák se připojuje k Team Visa pro zimní olympijské a paralympijské hry Milano Cortina 2026

18. září 2025  12:56

NSS se zastal advokátky, která komentovala starostu, nesouviselo to s profesí

Advokátka Zuzana Candigliota se podle Nejvyššího správního soudu (NSS) nedopustila kárného provinění, když na facebooku s nadsázkou komentovala fotografii...

18. září 2025  11:10,  aktualizováno  11:51

Dobříšský hřbitov přijme ostatky padlého parašutisty Vladislava Soukupa

Ostatky válečného hrdiny Vladislava Soukupa, které byly více než 80 let uloženy v Perlacherském lese u Mnichova, se vrátí do Dobříše na Příbramsku. Slavnostní...

18. září 2025  11:06,  aktualizováno  11:06

Všechny tramvaje v historii Prahy najednou. Kde a v kolik sledovat nedělní průvod 40 vozů

Tramvajový průvod jaký se běžně nevidí projede v neděli Prahou. K oslavám 150. výročí hromadné dopravy v Praze dopravní podnik vypraví 40 tramvají z různých období. Průvod povede koňka. Jedinečná...

18. září 2025  12:42,  aktualizováno  12:42

Hudba, tanec a setkávání pod širým nebem se po prázdninách vrací na ulice Prahy 3. Cyklus Pražský Montmartre nabídne každou zářijovou středu koncerty rozmanitých žánrů
na různých náměstích Žižkova.

vydáno 18. září 2025  12:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Holešovice

Nové nádraží Praha - Bubny dostalo přezdívku Ementál podle děr ve střeše.

vydáno 18. září 2025  12:34

Hiolešovice

V Holešovické tržnici se rodí nová skulptura.

vydáno 18. září 2025  12:34

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.