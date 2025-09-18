Výjimečný hudební večer, kde se orient potká s klasikou zažije Brno ve Ville Löw–Beer

Bobby Rootveld a Sanna van Elst za posledních 22 let odehráli více na 2000 koncertů ve více než 35 zemích 4 kontinentů, včetně: Concertgebouw v Amsterdamu, The Rundetaarn v Kodani, Portugalské synagogy v Amsterdamu, Taj Concert Hall v Thimpu Bhútán, Kalkata Classical Guitar Festival v Indii, Thailand Guitar Festival v Bangkoku, Mottola Guitar Festival v Itálii, Jewish Galicia Museum v Krakově v Polsku a v mnoha dalších synagogách, kostely a festivaly a koncertní sály v Holandsku, Číně, HongKongu, Malajsii, Švýcarsku, Argentině, Německu, Izraeli, Řecku, Dánsku, Maďarsku, Itálii, Slovensku, Polsku, Indii, Bhútánu, Thajsku, Anglii, Francii a jinde.
Manželská dvojice Bobby Rootveld (kytara, perkuse a zpěv) a Sanna van Elst (zobcové flétny a zpěv) své duo NIHZ založili v roce 2001. Vedle tradičního klasického repertoáru duo interpretuje i hudbu spojenou s divadlem a world music, v níž duo NIHZ spolupracuje s dalšími umělci, jako jsou vypravěči Loek Boer, Benjamin Stedler, kytarista Alberto Mesirca, duchvní Baruch Chauskin, slavná rocková zpěvačka Dilana Smith a saxofonista Gergö Pazmandi. Není divu, že i jejich jedenáctiletý syn Levi propadl hudbě a někdy dokonce se zpěvem vystupuje i společně s rodiči, jak předvedl i na úspěšném koncertu v Brně před 3 lety.
Umělecky zajímavá tvorba dua nezůstala nepovšimnuta a upoutala i řadu mezinárodně významných skladatelů, kteří pro ně složili speciálně věnované skladby, včetně Nikity Koshkina, Gianmartina Maria Durighella, Richarda Vaughana, Annette Kruisbrink, Jana Bartlemy, Nutavuta Ratanakarna, Jana Bijkerka a mnoha dalších, z nichž většinu duo nahrálo na více než 20 CD a DVD, k tomu se na CD objevily vlastní autorské písně.
Značnou část činnnosti Bobbyho a Sanny zabírá i úctyhodná všestranná organizační, kulturně osvětová a publikační činnost. Jsou zakladateli a vůdčí organizátoři festivalů Gitarrenfestival Nordhorn, Gall Youth Guitar Festival a Recorder Festival Nordhorn. Bobby Rootveld se také stará o hudební odkaz včetně skladeb a archivu velkých zesnulých kytaristů Louise Ignatia Galla a Bernarda Aarona, díky čemuž bylo v roce 2009 obdrželo Duo NIHZ speciální „Certificate of Acknowledgement“ Mezinárodního židovského hudebního festivalu v Amsterdamu a o 2 roky později otevřelo svůj vlastní koncertní sál v Nordhorn v Německu (www.kulturhausnihz.de). Bobby byl také předsedou a je zakládajícím členem Twents Gitaar Festival v Nizozemsku a Valais Guitar Week ve Švýcarsku a je zakladatelem a výkonným producentem nahrávací společnosti Samsong Productions. Od roku 2022 je Duo NIHZ kulturním poradcem a uměleckým ředitelem německé organizace ‚Erinnerung mit Zukunft e.V., nizozemské organizace Question Philosophy a festivalu Nesjomme v Německu.
Sanna van Elst a Bobby Rootveld letos vydali knihu a kolekci 3 CD o Robu Heilbutovi na základě hudebního desetiletého výzkumu, ve kterém obnovili kompletní repertoár známého holandského skladatele Roba Heilbuta, o čemž informovaly Noviny a televizní kanály po celém světě jako o objevném kulturním počinu (www.duonihz.com) .
