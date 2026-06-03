Výjimečný trest za podpálení ženy ve Frýdku-Místku přezkoumá Nejvyšší soud

Verdikt nad Davidem Anderkou, jenž si má odpykat výjimečný trest 24 let ve vězení, přezkoumá Nejvyšší soud (NS). Anderka podal dovolání, zjistila ČTK z justiční databáze. Podnět obdržel Krajský soud v Ostravě, který se případem zabýval jako soud prvního stupně. Nyní předá dovolání se spisem k rozhodnutí nejvyšší instanci do Brna. Anderka ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil ženu, která napadení přežila, utrpěla však těžké popáleniny na polovině těla.
Při hlavním líčení Anderka úmyslné zapálení popíral. Podle pravomocného verdiktu musí také absolvovat ochranné psychiatrické léčení a zaplatit ženě odškodné tři miliony korun. Pojišťovně má uhradit 2,9 milionu korun.
Incident se odehrál v roce 2024. Anderka a jeho kamarád se podle obžaloby sešli na zahradní párty u známých. Při popíjení se strhla hádka a muž napadl hostitele a jeho partnerku, následně vytáhl z králíkárny několik králíků a poštval na ně psa bojového plemene.
Na výhradu majitelky domu reagoval podle obžaloby tím, že vzal z kůlny kanystr s deseti litry benzinu. Nejprve polil králíkárnu a pak i družku hostitele. Poté zapalovačem podpálil králíkárnu a následně přiložil hořící zapalovač do bezprostřední blízkosti ženina oděvu nasáklého benzinem. Plameny ženu okamžitě pohltily.
Muž přiznal, že benzinem polil králíkárnu a pak ji zapálil. Vše prý dělal v žertu. Připustil, že hořlavou látkou potřísnil i ženu. Odmítal ale, že by ji zapálil. Soudy však na základě důkazů a svědeckých výpovědí rozhodly, že se dopustil pokusu o vraždu.
Žena nezemřela jen díky rychlému uhašení a poskytnutí speciální péče. Útok sice přežila, podstoupila však několik operací, v nemocnici byla bezmála pět měsíců.
Výjimečný trest letos v únoru potvrdil olomoucký vrchní soud. "Muž je výrazně nepřizpůsobivou osobností a pravděpodobnost trvalé resocializace je nízká. Uložený trest ve výši 24 let je dostatečný a přiměřený. Mírnější trest za daných podmínek nemohl být uložen," uvedla tehdy soudkyně Andrea Svobodová.