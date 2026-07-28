Výjimečný trest za zapálení ženy ve Frýdku-Místku potvrdil Nejvyšší soud

David Anderka, jenž ve Frýdku-Místku polil benzinem a zapálil ženu, si odpyká výjimečný trest 24 let ve vězení. Nejvyšší soud jeho dovolání odmítl, řekla dnes ČTK mluvčí soudu Gabriela Tomíčková. Plné odůvodnění zatím není dostupné. Žena útok přežila, utrpěla však těžké popáleniny na polovině těla.
Anderka vinu popíral. Podle pravomocného verdiktu musí také absolvovat ochranné psychiatrické léčení a zaplatit ženě odškodné tři miliony korun. Pojišťovně má uhradit 2,9 milionu korun.
Incident se odehrál v roce 2024. Anderka a jeho kamarád se podle obžaloby sešli na zahradní party u známých. Při popíjení se strhla hádka a muž napadl hostitele a jeho partnerku, následně vytáhl z králíkárny několik králíků a poštval na ně psa bojového plemene.
Na výhradu majitelky domu reagoval podle obžaloby tím, že vzal z kůlny kanystr s deseti litry benzinu. Nejprve polil králíkárnu a pak i družku hostitele. Poté zapalovačem podpálil králíkárnu a následně přiložil hořící zapalovač do bezprostřední blízkosti ženina oděvu nasáklého benzinem. Plameny ženu okamžitě pohltily.
Muž přiznal, že benzinem polil králíkárnu a pak ji zapálil. Vše prý dělal v žertu. Připustil, že hořlavou látkou potřísnil i ženu. Odmítal ale, že by ji zapálil. Soudy však na základě důkazů a svědeckých výpovědí rozhodly, že se dopustil pokusu o vraždu.
Žena nezemřela jen díky rychlému uhašení a poskytnutí speciální péče. Útok sice přežila, podstoupila však několik operací, v nemocnici byla bezmála pět měsíců.
Výjimečný trest letos v únoru potvrdil olomoucký vrchní soud. "Muž je výrazně nepřizpůsobivou osobností a pravděpodobnost trvalé resocializace je nízká. Uložený trest ve výši 24 let je dostatečný a přiměřený. Mírnější trest za daných podmínek nemohl být uložen," uvedla tehdy soudkyně Andrea Svobodová.