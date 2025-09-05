Brno přechytračilo soukromníka. Parcely koupil developer, městu je prodá levněji

Marek Osouch
  9:52aktualizováno  9:52
Koupit dráž, prodat levněji. Takto nezvykle postupuje developer, který v létě od soukromníka vykoupil parcely, jež Brno nutně potřebuje k výstavbě další etapy protipovodňových opatření na řece Svratce. Ty jsou klíčové pro rozvoj celé Jižní čtvrti a rovněž plánovaného nového hlavního nádraží v odsunuté poloze. Zmíněné parcely nyní developer prodá městu, čímž se odblokuje patová situace.
Upravené koryto Svratky a protipovodňové zídky.

Upravené koryto Svratky a protipovodňové zídky. | foto: SVRATKA, AQUATIS – ŠINDLAR – A PLUSMAFRA

Povodňový park na Svratce.
Nátok do povodňového parku na Svratce.
Jižní část povodňového parku na Svratce.
Poříční park podél Svitavy v Komárově pod Černovickou ulicí.
Brno se roky marně snažilo zmíněné parcely získat do svého majetku. Jenže se soukromníkem nenašlo společnou řeč. Sumy vycházející ze znaleckých posudků 25 a 31 milionů korun považoval majitel za příliš nízké.

„Při ústním jednání nám řekl, že má údajně vlastní posudek oceňující jeho parcely na 100 milionů korun, ale že je ochoten prodat je za devadesát,“ sdělil redakci iDNES.cz brněnský radní pro oblast majetku Jiří Oliva (SOCDEM).

Tento posudek ale podle jeho slov nikdo z magistrátu do rukou nedostal, takže se město ocitlo na mrtvém bodě. Mělo by se chovat jako řádný hospodář, tudíž má mít jakékoliv nabytí majetku podložené, aby bylo jasné, že cena není přemrštěná nebo naopak při prodeji příliš nízká.

O protipovodňová opatření nicméně stojí i developeři, kteří mají své vlastní záměry v Jižní čtvrti na dohled od centra města a v těsném sousedství plánovaného nového hlavního nádraží.

Dokud však zábrany proti velké vodě nevzniknou, jako ty nedávno otevřené podél ulice Poříčí, developeři nic stavět nemůžou, protože jejich pozemky leží v záplavové oblasti.

Padne přes 600 stromů. Brno chystá masivní kácení kvůli protipovodňové ochraně

Jedním z developerů je i společnost MS Trnitá 2, která městu navrhla, jak vyřešit zdánlivě bezvýchodnou situaci. Vykoupí parcely za cenu, na jaké se domluví se soukromníkem, ale městu je prodá za tu posudkovou.

„Na jednu stranu to vypadá, že proděláte, ale na tu druhou urychlíte procesy. Já to vnímal tak, že je potřeba pomoci městu, které v takových chvílích nemá takové možnosti jako soukromý sektor,“ vysvětlil pro iDNES.cz spolumajitel společnosti Vladimír Meister.

Upravené koryto Svratky a protipovodňové zídky.
Povodňový park na Svratce.
Nátok do povodňového parku na Svratce.
Jižní část povodňového parku na Svratce.
Konkrétní sumu, za kolik MS Trnitá 2 klíčové pozemky vykoupila, však nesdělil. Pouze naznačil, že je to méně než zmiňovaných 100 milionů, ale více než posudková cena, za niž budou příští týden schvalovat koupi brněnští zastupitelé.

4. července 2025

Vítězem jsou ve výsledku všichni tři. Soukromník získá více peněz, než mu bylo ochotno dát město, Brno může začít bez problému stavět zábrany proti velké vodě, které potřebuje vybudovat i pro své další projekty, a developerovi se tím otevírá možnost brzké výstavby plánovaných 300 bytů v této lokalitě.

Poraženými však s velkou pravděpodobností budou zájemci o bydlení. Developer si totiž v cenách bytů tyto mimořádné náklady ve výši milionů, či spíše nižších desítek milionů korun, nejspíš bude chtít umořit, aby netratil.





5. září 2025

5. září 2025  9:52,  aktualizováno  9:52





