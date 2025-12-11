Nevidím jediný důvod odcházet, říká členka ANO, která v Brně vládne s ODS

Marek Osouch
  11:22aktualizováno  11:22
Po vyloučení deseti brněnských zastupitelů za ANO, kteří neuposlechli výzvu krajské šéfky Aleny Schillerové k odchodu z magistrátní koalice s ODS, přišla městská organizace hnutí o své kompletní vedení. Za nejvýše postavenou političkou ANO v Brně se tak v tuto chvíli dá označit místostarostka největší městské části Brno-střed Ludmila Oulehlová. Ta na radnici vládne paradoxně rovněž s ODS, což ale Schillerové nevadí.
Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).

Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo). | foto: Jan Vlach / koláž iDNES David Votruba

Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).
Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).
Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).
Náměstek brněnské primátorky René Černý a Karin Podivinská byli vyloučeni z ANO. Jejich vyhazov v rozhovoru komentuje místostarostka Brna-střed z hnutí ANO Ludmila Oulehlová (menší snímek vpravo).
10 fotografií

Jak vyhazov svých deseti kolegů včetně členů vedení Brna vnímáte?
Já k tomu nemám co říct, protože jsem o tom s nikým nemluvila. Jen jsem si to přečetla v médiích, je to čerstvé.

Jak to teď bude s vedením, když mimo ANO je i dosavadní šéf brněnské organizace a náměstek primátorky René Černý?
Kromě něj byl v předsednictvu ještě také Vít Prýgl a Pavel Kříž.

Ti všichni jsou od středečního večera vyloučení. Kdo tedy teď brněnské ANO povede?
Krajské předsednictvo ANO jako nadřízená organizace musí svolat sněm.

Takže krajská šéfka ANO Alena Schillerová?
Měl by být sněm, kde bychom se o všem pobavili a vydiskutovali si to. Sněm byl řádně naplánovaný na únor, ale teď předpokládám, že bude v co nejbližší době, abychom se všichni potkali.

Kdo je v Brně věrný Schillerové

Dá se předpokládat, že ambicí krajské šéfky ANO Aleny Schillerové bude dosadit do vedení brněnské buňky „své“ lidi. Mezi její věrné se dá zařadit trojice brněnských zastupitelů, kteří výzvu Schillerové na odchod do opozice uposlechli. Jde o Pavla Outratu, Miroslava Kubáska a Reného Novotného.

Všechny tři spojuje, že v říjnu jako jediní tři brněnští zastupitelé za ANO kandidovali do Poslanecké sněmovny. První z nich dokonce uspěl a s Schillerovou, která byla lídryní jihomoravské kandidátky, je tak v blízkém kontaktu.

Totéž platí i pro lékaře z Fakultní nemocnice u svaté Anny v Brně Václava Trojana, který byl těsně za Schillerovou na druhém místě kandidátky. Trojan zároveň působí jako místostarosta brněnské části Židenice a krajský zastupitel.

Byla podle vás spolupráce ANO a ODS v Brně na magistrátu pro hnutí reputačním rizikem?
Podle mě je velmi nešťastné, jak to přišlo teď před komunálními volbami. Já to rozhodnutí zůstat chápu, taky chci věci dokončit a chtěla bych tak představit svůj účet voličům. Jestli tím vznikly hnutí škody, to netuším, já do toho nevidím, ani do bitcoinové kauzy. (Právě kvůli ní vyzvala Alena Schillerová k odchodu ANO z koalice v Brně – pozn. red.)

ANO zvažuje odchod z brněnské koalice. Je to reputační riziko, míní Schillerová

Vy jako hnutí ANO vládnete s ODS i na radnici Brna-střed, kde jste sama místostarostkou. Myslíte, že škodíte hnutí tím, že vládnete s občanskými demokraty?
Co vám na to mám říct...

To nevím, já se ptám.
Co vám na to jako fakt mám říct...

Jak mi to popisujete, tak mi z toho vyplývá, že jste spíš na straně rebelů kolem pana náměstka Černého.
To ne, nejsem na ničí straně, protože já nemám oficiální informace, potřebuji s někým mluvit. Vše si jen čtu v novinách. Neposouvejte to ale někam jinam. Hrozně ráda vám řeknu, jak jsme se rozhodli, ale až s někým budu hovořit, až se setkáme. Ať zavoláte komukoliv, tak vám řekne to stejné.

Někteří vyloučení mi ještě před pár dny říkali, že pokud budou vyhozeni, tak hnutí přestane být demokratické.
A proč by nemělo být demokratické?

Naráželi na to, že paní Schillerová říká, že poškozují dobré jméno hnutí, což je důvod vyhazovu. Oni říkají, že to tak není, že by poškozovali dobré jméno, že plnili program a sliby voličům.
To se musíte zeptat paní Schillerové, to je slovo proti slovu, ona má jiný názor, oni to vidí jinak.

ANALÝZA: Babišův problém jménem Brno. Vazby ANO a ODS se mu nedaří přetrhat

Jaký to bude mít dopad na celou brněnskou buňku, která má asi stovku členů? Nestane se třeba to, že se buňka rozpadne a půlka lidí z ANO odejde? Od rebelů zaznívá, že za nimi většina členů v Brně stojí.
Opravdu nevím, jestli někdo odejde, nebo ne. Jak jsem vám říkala, vůbec jsme se nesešli, abychom to společně všichni řešili.

Kdyby vás desítka vyloučených přesvědčila svými argumenty, odešla byste z ANO?
Já jsem jedenáct let v hnutí a nevidím jediný důvod, proč bych odcházela. Pracuji pro město a myslím, že výsledky jsou za tu dobu vidět. Ani to neřeším, jedou nám vánoční trhy, řeším spoustu věcí.

Jak ale vnímáte to, že v hledáčku krajského předsednictva byla pouze koalice ANO a ODS v Brně na magistrátu, nikoli v městských částech nebo jiných městech, jak poukazovali sami vyloučení členové?
To se opravdu musíte zeptat paní předsedkyně, ode mě by to byla čistá spekulace. Já se o tom potřebuji pobavit s kolegy.

Ještě k jednomu tématu z posledních dní. Vy jste sousedkou vašeho někdejšího stranického kolegy Jiřího Švachuly, který nedávno u soudu přiznal vinu, že manipuloval s tendry a přijímal úplatky. Co říkáte na jeho přiznání? Po zadržení jste jej nahradila ve vedení městské části.
Je to jeho rozhodnutí, nemluvila jsem s ním o tom. Já ho jen občas vidím z dálky, jak vede syna do školy, potkáme se na ulici, pozdravíme, ale nenavštěvujeme se, že bychom si povídali nebo zašli na kafe. Nedávno jsme měli mít v domě schůzi SVJ, kde bych ho po delší době uviděla z větší blízkosti, ale ta se nakonec odložila. Jak tedy říkám, v kontaktu nijak nejsme.

Politickou budoucnost neřeším, říká vyloučený šéf brněnské buňky ANO

Do středečních večerních hodin mohl náměstek brněnské primátorky René Černý říkat, že je člen ANO a šéfem brněnské buňky s více než stovkou členů. Ve středu večer jej i dalších devět kolegů celostátní předsednictvo vyloučilo, že neuposlechli výzvu na odchod do opozice na brněnském magistrátu.

„Čekal jsem, že nás alespoň pozvou, abychom to mohli osobně vysvětlit. Přece jen je to jiné pro kohokoliv, kdo to jen sleduje z dálky a nezná celý kontext,“ mrzí Černého, že tuto příležitost nedostal.

Jestli se proti rozhodnutí odvolá, to zatím neví. Potřebuje se o tom poradit s kolegy. Zatím ani neví, jak naloží se svou politickou budoucností a zda bude na podzim kandidovat. „Chci se teď primárně soustředit na věci, které jsem slíbil dotáhnout,“ řekl a zmínil protipovodňová opatření, arénu nebo koncertní sál.

Podle něj bude zajímavé sledovat, jak se tento vyhazov promítne do podoby stávající brněnské organizace ANO, tedy kdo ji případně ještě opustí. „S některými jsem o tom mluvil, ale každý si to musí vyhodnotit. Nikoho k ničemu neprovokuji,“ dodal s tím, že tak zatím vůbec neřeší, jestli by s případnými dalšími odpadlíky od hnutí založil nějaké nové sdružení.

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Vánoční strom na kruháči na pražském Žižkově. Gerilová akce místních se proměnila v oficiální výzdobu

Vánoční strom uprostřed kruhového objezdu u Nákladového nádraží Žižkov. Tento...

Děkuji touto cestou neznámému, který nám opět ozdobil kruháč Ambrožova/Šrámkové krásným vánočním stromkem, napsal do facebookové skupiny Praha 3 Žižkov - Mí(ě)sto, kde žijeme Bohuslav Rejda. Radnice...

Pražané rozhodli: Oblíbeným místem v MHD je také „záchod“. Proč ho cestující milují?

Čtenáři Metra jsou v MHD milovníci jednosedadel. Nejraději na nich odpočívají v...

Pohodlí, prostor, soukromí, otočení v prostoru prostředku hromadné dopravy, ale i výhled. To vše jsou aspekty, podle kterých si dle pražských dopravců vybírají Pražané v MHD svá oblíbená místa k...

Kde mají nejlevnější burger? Porovnali jsme pět největších fastfoodů v Česku

Five Guys burger

Už za pár dní rozvíří vody českého fastfoodového rybníčku příchod nového, dlouhé měsíce očekávaného člena. Americký Five Guys však milovníky cenově dostupné stravy příliš nepotěší, mezi pěticí...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

VyVolení slaví výročí. Dvojnásobný vítěz Vladko Dobrovodský už není v Česku

Vladko Dobrovodský

Ve čtvrtek 11. prosince 2025 si připomeneme významné výročí české televizní historie. Bude to totiž přesně 20 let od chvíle, kdy se vítězem první velké české reality show VyVolení stal Vladko...

Cestující mezi Prahou a Středočeským krajem ušetří. Praha sníží počet tarifních pásem

Vlakové spoje PID

Od 1. ledna čeká cestující změna v tarifu PID. Území Prahy se nově bude počítat jako tři pásma místo současných čtyř. Lidé, kteří jezdí do Prahy bez předplatního kuponu, tak ušetří za jedno pásmo....

Plzeň chce investovat 5,2 mld. Kč, meziročně o 16 pct více proti letošnímu plánu

ilustrační snímek

Plzeň plánuje v příštím roce investovat 5,2 miliardy korun, o 16 procent více proti letošnímu plánu. Rekordní suma půjde na stovku větších i menších projektů a...

11. prosince 2025  18:49,  aktualizováno  18:49

Sokolov má novou starostku, poslankyně Oulehlová nahradila hejtmana Kubise

ilustrační snímek

Hejtman Karlovarského kraje Petr Kubis dnes rezignoval na funkci starosty Sokolova, v čele města ho nahradila poslankyně Renata Oulehlová (oba ANO), která byla...

11. prosince 2025  18:26,  aktualizováno  18:26

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:07,  aktualizováno  18:07

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá pianista a pedagog Boris Krajný

ilustrační snímek

Cenu města Kroměříže pro letošní rok získá osmdesátiletý pianista a pedagog Boris Krajný. O jejím udělení dnes v tajné volbě rozhodli městští zastupitelé. V...

11. prosince 2025  18:03,  aktualizováno  18:07

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Ucpaná Praha, zaseknuté stavby. Pospíšil a Hřib opustili vedení města

Jiří Pospíšil a Zděněk Hřib

Pražský náměstek pro dopravu Zdeněk Hřib (Piráti) ve čtvrtek rezignoval na svou funkci. Stejné rozhodnutí učinil také jeho radní kolega Jiří Pospíšil (TOP 09). Zastupitelé místo nich zvolili...

11. prosince 2025  9:02,  aktualizováno  19:21

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice

ilustrační snímek

Beroun rozšířil síť sdílených elektrokol o dvě nové stanice, celkově jich je tak ve městě 19. Nová stanoviště vznikla na Jarově v Hlavní ulici a u Medicentra,...

11. prosince 2025  17:38,  aktualizováno  17:38

Biatlon v Hochfilzenu 2025: V kolik startují čeští biatlonisté a kde je sledovat?

Lucie Charvátová na svém úseku ve štafetě na 4×6 km.

V rakouském Hochfilzenu pokračuje SP v biatlonu. Biatlonisty čekají sprinty, stíhací závody a štafety. Podívejte se, kdy čeští závodníci pojedou a jaké zaznamenali výsledky.

11. prosince 2025

Slovácké muzeum v Uh. Hradišti vystavuje kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy

SlovĂˇckĂ© muzeum v Uh. HradiĹˇti vystavuje kostĂ˝my a nĂˇvrhy kostĂ˝mĹŻ OldĹ™icha RĂ©dy

Slovácké muzeum v Uherském Hradišti vystavuje ode dneška kostýmy a návrhy kostýmů Oldřicha Rédy (1942–2022). Tvorbu českého kostýmního a scénického výtvarníka...

11. prosince 2025  17:11,  aktualizováno  17:11

Panathinaikos – Plzeň živě: Kde sledovat zápas Evropské ligy v TV a online

Hráči Viktorie Plzeň se radují po gólu Rafiua Durosinmiho v 82. minutě utkání...

Plzeň čeká další duel ligové fáze Evropské ligy na hřišti Panathinaikosu Athény. Viktoria drží sérii pěti zápasů bez porážky a v Řecku bude chtít potvrdit výbornou formu. Kde sledovat utkání...

11. prosince 2025  18:36

Universitatea Craiova – Sparta Praha: Kde sledovat zápas Konferenční ligy v TV a online

Samuel Šimek (Pardubice) a Jan Kuchta ze Sparty (vpravo) bojují o míč.

Spartu čeká ve čtvrtek náročný duel na půdě rumunského týmu Universitatea Craiova v rámci 5. kola Konferenční ligy. Kde zápas sledovat živě v televizi nebo online?

11. prosince 2025  18:35

Akční letáky
Akční letáky

Prohlédněte si akční letáky všech obchodů hezky na jednom místě!

Zjistit více

Litoměřice budou hospodařit s přebytkem 13 milionů korun, investují do oprav

ilustrační snímek

Litoměřice budou v příštím roce hospodařit s příjmy 817 milionů korun a výdaji 804 milionů korun. Investice míří do oprav ulic, budování sběrného dvora,...

11. prosince 2025  16:54,  aktualizováno  16:54

Zásah v olomoucké fakultní nemocnici. Policii zajímá dokumentace jedné z klinik

Pohled na budovu A olomoucké fakultní nemocnice, v níž mimo jiné sídlí oddělení...

Policie ve čtvrtek zasahovala ve Fakultní nemocnici Olomouc. Evropský žalobce řekl, že jde o podezření na poškození finančních zájmů Evropské unie. V archivu si kriminalisté vyžádali dokumentaci k...

11. prosince 2025  17:52,  aktualizováno  17:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.