Během rituálu se vždy pasovaný rybář držel kádě, zatímco ten zkušenější mu za rybářské kalhoty nalil studenou vodu i bahno z rybníka.
Po této nezbytné „osvěžující části“ zakončily rituál tři údery takzvaným rybářským právem, tedy dřevěnou plácačkou do sedací části těla.
Pasovaný rybář poté jednu z vylovených ryb vhodil zpět do vody a dočkal se aplausu přihlížejících. „Trochu mi ho bylo líto, je hrdina, že to zvládnul. Já bych si tam rozhodně stoupnout nešla,“ pronesla sedmiletá Zuzanka při pohledu na zmáčeného rybáře.
Z výlovu si odnesla kromě zážitků i mušli. Ne však z Vrkoče, ale ze Středozemního moře – i stánek s takovým zbožím byl poblíž břehu rybníka k vidění.
Mnozí z desetitisíců návštěvníků si pochutnávali na gastronomických specialitách – kromě kapřích nebo candátích hranolek třeba i na grilovaných rybách, kapřích klobásách, rybích burgerech, uzeném tolstolobikovi nebo rybím guláši.
„Zkusil jsem všechno možné, vše bylo skvělé a čerstvé. Nejvíc mi chutnaly kachní játra s cibulkou, to byla opravdu lahůdka,“ rozplýval se jeden z návštěvníků Tomáš Karda.
Součástí výlovu byly už tradičně také pouťové atrakce jako střelnice, řetízkový kolotoč, autodrom nebo ruské kolo. Tematičtější zábavu si užily děti u stánků s rybí poznávačkou. Rodiče se zase snažili odolávat prosbám potomků o nákup populárních plyšáků v desítkách stánků s textilem a dalším zbožím z tržnic.
V plánu bylo vylovit přes 200 tun ryb, převážně kaprů, ale i amurů a tolstolobiků. Vodní plocha, kterou spravuje Rybníkářství Pohořelice, má rozlohu 156 hektarů.