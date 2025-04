Kvůli opravě hlavní silnice musí autobusy po objízdné trase

Autor: Metro.cz

14:07

Na komplikace se ode dneška musí připravit lidé ze severního cípu Jihomoravského kraje. Od 7. do 18. dubna je kvůli rekonstrukci vozovky mezi Uhřicemi a křižovatkou na Úsobrno na Blanensku silnice II/374 zcela uzavřena, a to i pro autobusy linky 290 jedoucí z Cetkovic do Jevíčka v sousedním Pardubickém kraji.