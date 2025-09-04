Jeskynní fotolaboratoř i marné kopání. Před 120 lety zkoumal Absolon dno Macochy

Šest dní a pět nocí setrvali na dně propasti Macocha výzkumníci pod vedením Karla Absolona, kteří zde pátrali po nových jeskyních. Zřídili si improvizovanou fotografickou laboratoř, zápolili s deštivým počasím, objevili Větrnou jeskyni a marně se pokoušeli prokopat z Trámové jeskyně do dalších prostor. Od nejdelší výpravy slavného badatele do Macochy uplynulo v těchto dnech 120 let.
Zatímco jiní badatelé se na dno propasti Macocha spouštěli v hornických koších, Karel Absolon (druhý zprava) instaloval dlouhé kovové žebříky. A při expedicích využíval potápěče. | foto: Archiv Ústavu Anthropos, Moravské zemské muzeum.

Boskovický rodák Karel Absolon se na začátku 20. století vydával do propasti v Moravském krasu opakovaně. Nejdelší byla jeho třetí výprava, která se konala od 28. srpna do 2. září 1905.

„Badatelé na dně Macochy, které bylo tehdy přístupné pouze shora po lanech či žebřících, pobyli v bivaku šest dnů a pět nocí,“ přibližuje odborný pracovník Správy jeskyní ČR Petr Zajíček.

Vizionář Absolon před 115 lety otevřel propast Macocha celému světu

Průzkumníkům, mezi nimiž byli i tři dělníci, se podařilo pomocí žebříků a skob objevit Větrnou jeskyni, jejíž vchod se nachází ve stěně propasti nad Pasovského jeskyní.

„Velkou iniciativu věnoval Absolon Trámové jeskyni, kde tušil nové objevy. Dělníkům dokonce přislíbil odměnu, pokud by se jim podařilo prokopat do nových objevů. To se však nepovedlo,“ informuje Zajíček.

Účastníci expedice se potýkali s deštivým počasím, kvůli němuž někteří opustili propast předčasně. Členy výpravy byli například objevitel Demänovské jeskyně svobody na Slovensku a účastník Absolonových expedic na Balkán Alois Král či slavný malíř Otakar Kubín.

„Dalšími účastníky sestupu byli profesor Josef Petřík, který převzal hlavní práce náročného mapování, fotograf Gabriel Wiesner, Dr. Straňák a dělníci Klusák, Štrajt a Fiala. Zajímavostí této výpravy bylo vybudování operativní fotografické laboratoře v prostorách Erichovy jeskyně,“ popisuje Zajíček.

Lidé dlouho Macochu bázlivě obcházeli, na dno se před 300 lety odhodlal mnich

Od ledna 1914 se lidé mohou na dno Macochy dostat i pěšky a bez nutnosti brodění. První prostory suché části Punkevních jeskyní – Přední dóm a z něj sestupná chodba vyplněná sedimenty – byly objeveny v září 1909, další části suché větve objevili průzkumníci v letech 1910 až 1914. Zpět ze dna Macochy vozí návštěvníky od července 1933 loďky plující po regulované podzemní říčce Punkvě.

Letos rovněž uplynulo sto let od objevu sošky Věstonické venuše, za nímž stal Absolonův tým. Od středy má slavný archeolog pamětní desku v brněnském Pavilonu Anthropos, u jehož vzniku stál.

8. srpna 2018

