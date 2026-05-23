Výr letos znovu vyplenil jedno z hnízd sokolů v Moravském krasu

Jedno ze tří hnízd sokolů stěhovavých v Moravském krasu letos opět vyplenil výr velký. Obětí se pravděpodobně stala i samice, která na hnízdě seděla, stejně jako v minulosti jiné. ČTK to řekl René Bedan, který tyto vzácné dravce v Moravském krasu sleduje dlouhodobě. Sokoli v Moravském krasu zahnízdili opět po roce. Uzavřená je turistická trasa u jeskyně Jáchymka, aby lidé ptáky nerušili.
Výr napadl jedno ze dvou hnízdišť sokolů v rezervaci Vývěry Punkvy. "Bohužel, tam se to děje opakovaně. Čtyři mláďata jsou pryč. Opakovaně tam také zahynuly i samice. Ještě to nevíme s jistotou, ale je pravděpodobné, že se tak stalo i letos," uvedl Bedan.
Ve druhém hnízdě se nakonec podařilo odchovat čtyři mláďata. Na Jáchymce, kde je kvůli hnízdění každoročně uzavřena turistická stezka, jsou letos tři mláďata. Při kroužkování minulý týden se ukázalo, že jedno z původně čtyř mláďat nepřežilo.
Mladí sokoli by podle Bedana měli vyletět z hnízd někdy na přelomu května a června. Do té doby zůstane stezka u Jáchymky uzavřená.
Sokol stěhovavý patří mezi nejrychlejší tvory planety, při střemhlavém útoku s přitaženými křídly dosahuje rychlosti přes 300 kilometrů v hodině. Patří mezi nejvzácnější dravce hnízdící v Česku. V minulosti téměř vymizel kvůli pesticidům, odstřelu a rušení, ale díky ochraně se postupně vrací i do míst, kde hnízdil už dříve. V Moravském krasu se zhruba po půl století poprvé uhnízdil v roce 2016.