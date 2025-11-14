Výročí 36 let od sametové revoluce. Kde oslavit 17. listopad na jižní Moravě?

  16:12aktualizováno  16:12
V pondělí 17. listopadu si lidé připomenou 36 let od sametové revoluce a 86 let od výročí uzavření vysokých škol nacistickým režimem. Redakce iDNES.cz přináší tipy, kde si tento svátek na jižní Moravě připomenout. Na programu jsou tradiční pietní setkání, besedy i lampionový průvod.
Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...

Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce lidí. (17. listopadu 2019) | foto: Patrik Uhlíř, MAFRA

Brněnský hrad Špilberk byl při oslavách třiceti let svobody nasvícený v barvách...
Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...
Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...
Někdejší brněnská disidentka Jana Soukupová během vystoupení na studentském...
7 fotografií

Akce k výročí 17. listopadu v Brně

Náměstí Svobody
13.00: kladení věnců zástupci univerzit
16.50: lidský řetěz od hlavního pódia ke Kobližné ulici
17.00: lampionový průvod ke Kraví hoře
17.11: Modlitba pro Martu

Kobližná ulice
13.30–16.45: pokojíček na ulici, odkud budou k účastníkům promlouvat řečníci, zpívat a hrát buskeři

Centrální náměstí Svobody v Brně při oslavách 17. listopadu zaplnily tisíce...

Knihovna Jiřího Mahena
15.30: mezigenerační debata na téma (ne)jistoty v životech
16.30: módní přehlídka

Palác šlechtičen
13.00–16.45: KreAKTIVNÍ dílna, interaktivní výstava, diskuze Svoboda milovat, diskuzní workshop Vzdělání jako nejlepší lék na (ne)jistou budoucnost, podcast live Studená vojna a cenzura

Oslavy výročí 17. listopadu: Protesty i projevy přineseme online

Institut paměti národa
13.00–16.30: autorská čtení

Divadelní fakulta JAMU
13.00–16.45: workshop Svoboda tvá, promítání filmu Velký vlastenecký výlet, diskuse (Ne)jistota: role médií ve formování našeho vnímání války na Ukrajině

Blansko

17.00–17.45: shromáždění u pomníku hrdinů od Zborova v ulici Sv. Čecha, Modlitba pro Martu, průvod k Lípě svobody na náměstí Svobody
18.00: beseda na zámku Luděk Navara: Příběhy železné opony

Oslavy 17. listopadu 2025 obrazem

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopad 2024)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopad 2024)
Česko si připomíná výročí sametové revoluce. (17. listopadu 2024)
7 fotografií

Břeclav

15.30: vzpomínkový akt u památníku obětem komunistického režimu na Zámeckém náměstí
16.30: lampionový průvod v pěší zóně u gymnázia – Kuffnerovo nábřeží

Vyškov

17.00: položení květin představiteli města u památníku obětem komunismu v Brněnské ulici

Znojmo

16.00: vzpomínková akce u památníku v Horním parku

Česko si připomíná výročí sametové revoluce. Havlovo srdce v Hradci Králové....

Boskovice

17.00: připomínka 17. listopadu u památníku pod kostelem sv. Jakuba St. v ulici Antonína Trapla

Veselí nad Moravou

16.00: pieta u radnice
17.00: sváteční koncert

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Tramvaj T3 slaví 65 let. Prohlédněte si ikonu Prahy v unikátních historických fotografiích

Vlak T3 na lince číslo 22 v Karmelitské ulici v letech, kdy některé památné

Je těžké najít pražský symbol, který by byl tak rozpoznatelný jako tramvaj T3. Letos je to přesně 65 let, kdy vznikl její prototyp. V pátek 21. listopadu si navíc připomeneme další výročí vozu. Bude...

Nová olympijská kolekce pro rok 2026. Český tým se obleče ve stylu Cortiny 1956

Markéta Davidová v olympijské kolekci pro ZOH 2026

Český olympijský i paralympijský tým představil nástupovou kolekci pro zimní hry 2026 v Miláně a Cortině d’Ampezzo. Oblečení od české značky Alpine Pro se inspiruje atmosférou zimní Cortiny 1956,...

Martin Prágr: Pán došel na jeden kurz s manželkou a na další chodil s milenkou

Vystupoval po boku Gabriely Soukalové, Simony Babčákové, Marty Dancingerové a...

Z tanečního parketu rovnou k míchačce. Martin Prágr, jeden z nejoblíbenějších tanečníků StarDance, momentálně objíždí republiku a ve volných chvílích zvelebuje rodinný vinný sklípek v Čejči.

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Reklamní slogany. Poznáte firmu nebo výrobek?

Pouliční chodící reklama

Nemusíte ani vidět obrazovku. Podle typické věty, zvolání či výkřiku je jasné, že právě běží reklama na... Vybrali jsme pro vás pár starších i novějších reklamních vět. Některé z nich zlidověly,...

Praha v 60. letech 20. století vás překvapí. Na Václaváku se prodávalo palivové dříví

Paní na Václavském náměstí v 60. letech prodává palivové dříví.

Nedávno jsem byl pracovně v zatím uhelné mělnické elektrárně, která funguje kromě výroby proudu hlavně jako teplárna pro hlavní město, alespoň její vltavskou pravobřežní část. Nápad vystavět dálkový...

Dvakrát víc míst, moderní zázemí. V sobotu se otevře odpočívka Mikulášov na D1

Na obou stranách odpočívadlo získalo téměř jeden hektar odstavné plochy,...

Provoz na zmodernizované a rozšířené odpočívce Mikulášov na kilometru 95,8 dálnice D1 v obou směrech obnoví silničáři v plném rozsahu v sobotu 15. listopadu v 10 hodin. Nově má nabídnout nejen...

14. listopadu 2025  15:52,  aktualizováno  15:52

Podpora narůstá. Zůstaneme, dokud bude potřeba, říkají aktivisté z Bedřišky

Aktivisté svolávají do Bedřišky příznivce této bývalé ostravské hornické...

Boj o bývalou hornickou kolonii Bedřiška v Ostravě zřejmě jen tak neskončí. Aktivisté, kteří ve čtvrtek a v pátek obsadili střechu jedné z budov určených k demolici, plánují zůstat i během týdne....

14. listopadu 2025  10:22,  aktualizováno  15:49

Hradecký kraj vypíše soutěže na opravy silnic a mostů za více než 220 milionů Kč

ilustrační snímek

Královéhradecký kraj vypíše veřejné zakázky na opravy tří regionálních silnic a jednoho mostu v celkové hodnotě přes 220 milionů korun. Jedná se například o...

14. listopadu 2025  13:54,  aktualizováno  13:54

Na nový most se mohou lidé jen dívat. Otevřít se nemůže, příliš se chvěje

Nový most přes Sázavu je už sice hotový, teď ale bude několik měsíců čekat na...

Nový most v Nábřežní ulici ve Žďáru nad Sázavou mohou lidé obdivovat již několik měsíců. Po lávce za zhruba třináct milionů korun se ale zatím neprojdou. Otevření stavby, které mělo nastat nyní na...

14. listopadu 2025  15:32,  aktualizováno  15:32

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Bezpečně i do školy. V Hluboké otevřeli společnou stezku pro pěší a cyklisty

Nová stezka v Hluboké nad Vltavou (14. listopadu 2025)

Od hlavního tahu kolem Hluboké nad Vltavou do čtvrti známé jako Sudárna vede nová smíšená stezka pro chodce a cyklisty. V pátek ji tam slavnostně otevřeli. Díky ní mohou teď od zastávky autobusu...

14. listopadu 2025  15:32

Technologická agentura ČR předala ceny za aplikovaný výzkum. Absolutní vítěz řešil bezpečnější palivo do jaderných elektráren

14. listopadu 2025  15:30

Záhadný nápis v arabštině zaměstnává policii v Brně, objevil se na zdi u kostela

Na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici se přes noc na pátek objevil...

Nápis v arabštině se objevil v noci na pátek na zdi radnice Brna-střed v Dominikánské ulici. Neznámý autor jej napsal křídou. Policisté jej zadokumentovali a budou se jím blíže zabývat. Autor na úřad...

14. listopadu 2025  14:52,  aktualizováno  15:27

Rozlomený mostek u vodopádu v Krkonoších už nebrzdí turisty, nový má zábradlí

KRNAP opravil most mostek u Huťského vodopádu na stezce mezi Rokytnicí a...

Huťský potok v západních Krkonoších turisté díky novému mostku opět přejdou bez omezení. Nedaleko stejnojmenného vodopádu, který je vyhledávaným výletním cílem, se před třemi týdny pod jezdcem na...

14. listopadu 2025  15:22,  aktualizováno  15:22

TOP10 CFO 2024 a finanční ředitel roku 2024

14. listopadu 2025  15:22

PeckaDesign boduje: stříbrná medaile v prestižní soutěži WebTop100

14. listopadu 2025  15:12

Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025
Maminky rozhodly! Tohle jsou nejlepší porodnice v Česku pro rok 2025

Každá z nás chce rodit tam, kde se cítí bezpečně a kde se o ni i o miminko postarají s respektem. Proto už tradičně pořádáme hlasování o tu...

Turnov jedná s Preciosou o koupi jejího malého závodu na Koňském trhu

ilustrační snímek

Turnov začal jednat se sklářskou firmou Preciosa o koupi jejího malého závodu na Koňském trhu, kde sklárny nedávno ukončily výrobu. Továrna je v místě, kde...

14. listopadu 2025  13:22,  aktualizováno  13:22

Přepadení, dej sem zlato! Mladík mířil na seniorku zbraní, vytipoval si ji ve vlaku

Ilustrační snímek

Kroměřížským kriminalistům se podařilo objasnit případ loupežného přepadení ze začátku června. Mladík tehdy sledoval spolucestující seniorku z vlaku a pod pohrůžkou střelnou zbraní ji okradl o...

14. listopadu 2025  14:52

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.