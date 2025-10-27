Výročí 107 let od založení Československa. Kde oslavit 28. říjen na jižní Moravě?

Brno:
10.00: vzpomínkový akt u pomníku TGM na Komenského náměstí
Blansko:
10.00: vzpomínkový akt u památníku obětem 1. světové války na náměstí Svobody
Břeclav:
16.00: tichá vzpomínka a položení květin u Památníku svornosti
16.20: slavnostní projev, položení květin a čestná stráž u sochy TGM 16.50: ukončení výstavy Cesta k osvobození a komentovaná prohlídka Muzea pod Vodárnou
Hodonín:
13.00 až 18.00: den otevřených dveří, zábavné aktivity a hry tematicky zaměřené na dějiny republiky v Masarykově muzeu
Znojmo:
9.00: pietní akt na náměstí Republiky
Boskovice:
10.00: pietní setkání u pomníku TGM na náměstí 9. května
15.30: pochod S Večerníčkem za světýlkem od Školičky u Lázní Boskovice
Kuřim:
9.00: pokládání věnců u Pomníku padlým na náměstí 1. května
Slavkov u Brna:
11.00: příjezd prezidenta TGM v doprovodu dcery a dalších dobově oděných dam a pánů na zámek
Sokolské běhy republiky:
Brno: 10.00 v parku Lužánky
Babice nad Svitavou (Brněnsko): 11.00 na nádvoří Sokola
Jedovnice (Blanensko): 11.00 v kempu Tyršova osada
Lužice (Hodonínsko): 10.30 u sokolovny
Syrovice (Brněnsko): 11.45 na multifunkčním hřišti
Vémyslice (Znojemsko): 11.30 u sokolovny
Ivanovice na Hané (Vyškovsko): 11.00 ve sportovním areálu Rozvíz