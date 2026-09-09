Vyšetřování úmrtí ženy v kolejišti v Brně dnes dopoledne omezilo provoz na trati

Na jihu Brna srazil dnes ráno vlak ženu, která zemřela. Vyšetřování omezilo asi na tři hodiny provoz mezi stanicemi Modřice a Brno-Horní Heršpice. Vlaky v místě nehody jezdily podle webu Českých drah po jedné koleji, některé spoje nabíraly zpoždění až 15 minut.
Nehoda se podle policejní mluvčí Petry Hrůzové stala mezi Dolními Heršpicemi a Přízřenicemi. "My jsme přijali oznámení, že zřejmě došlo ke srážce vlaku s osobou. Ženu bez známek života našli drážní pracovníci," uvedla mluvčí. "Vyšetřování potvrdilo, že ženu srazil vlak," doplnila okolo 11:00 Hrůzová. Předtím uvedla, že policisté pracují i s možností, že ženu srazilo auto na silnici podél trati.