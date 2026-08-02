Vyškov chce novou sportovní halu, současná sportoviště podle města nestačí

Nedostatek místa pro tréninky i soutěžní utkání sportovců by v budoucnu mohla ve Vyškově vyřešit nová sportovní hala, na kterou vzniká studie. Sportoviště ve městě jsou podle starosty Karla Jurky (ODS) na hraně kapacit. Nová hala nabídne herní plochu o velikosti 46 krát 26 metrů, šatny pro sportovce nebo tribuny pro diváky. Město o tom informovalo na svém webu.
Sportovcům ve městě slouží třeba multifunkční hala v areálu základní školy v Purkyňově ulici, je však maximálně vytížená. "Jako jediná ve městě nabízí parametry potřebné pro pořádání větších sportovních akcí a soutěží, přestože ani její zázemí už dnešním nárokům neodpovídá," uvedl Jurka. Podobně jsou na tom podle něj i další tělocvičny i hala v parku nad atletickým oválem. Ze soutěží ji vyřazuje i chybějící zázemí pro diváky.
Nová hala by měla vyrůst vedle ní. Herní plochu o velikosti 46 krát 26 metrů bude možné pomocí mobilních clon rozdělit na tři menší plochy. Počítá se i s 12 šatnami pro sportovce, ošetřovnou nebo šatnami pro trenéry a rozhodčí.
"U sportovní plochy bude umístěná nářaďovna a malý cvičební sál. Ve druhém patře, které má být přístupné dvojicí schodišť a výtahem, vznikne zázemí návštěvníků," uvedl místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL). Návrh podle něj zahrnuje tribunu přibližně pro 330 sedících diváků. Výhled na herní plochu budou mít diváci i z bufetu.
Až bude studie hotová a město ji schválí, bude následovat zpracování projektové dokumentace a vyřízení stavebního povolení. To potrvá asi rok. Předpokládané náklady jsou mezi 150 a 200 miliony korun. "Při financování bychom pravděpodobně šli cestou úvěru. Současně se ale pokusíme využít i dostupné mimorozpočtové zdroje," doplnil místostarosta Karel Goldemund (sdružení VY).