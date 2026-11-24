Město Vyškov bude podle návrhu rozpočtu na příští rok hospodařit s příjmy 874 milionů korun a s výdaji 852 milionů. Z přebytku 22 milionů korun pokryje především splátku dlouhodobého úvěru. Návrh radnice zveřejnila na svém webu. Lidé k němu mohou do 4. prosince podávat připomínky, zastupitelstvo jej pak projedná 9. prosince. Vyškov dosud léta hospodařil se schodkem, který kryl z přebytků minulých let.
Z přebytku má jít 20 milionů korun na splátku úvěru na dofinancování koupě Pivovaru Vyškov, zbývající zhruba dva miliony pak navýší prostředky města na bankovních účtech. Největší část příjmů tvoří daňové příjmy 639 milionů korun. Město počítá také s výnosem 33 milionů korun z daně z nemovitých věcí, deseti miliony korun z daně z hazardních her a 19 miliony korun z poplatků za komunální odpad.
Kapitálové příjmy jsou navrženy zhruba na 71 milionů korun, a to především z prodeje pozemků a dalších nemovitostí včetně doprodeje bytů ve Fučíkově ulici a plánovaného prodeje bývalé střední zdravotnické školy v Dědicích.
Běžné výdaje mají činit 747 milionů korun, tedy zhruba 88 procent celkových výdajů, a kapitálové výdaje 106 milionů korun. Největším běžným výdajovým okruhem zůstává personální a mzdová agenda s rozpočtem 215 milionů korun. Na školství je vyčleněno 132 milionů korun, na místní hospodářství 117 milionů korun, na investiční odbor 114 milionů korun a na životní prostředí 95 milionů korun.
V investiční části rozpočtu město počítá například s přibližně 17 miliony korun na budování centrálního lesoparku, osmi miliony korun na sportovní halu, 13 miliony korun na opravy chodníků a vozovek, 11 miliony korun na druhou etapu opravy ulice Na Hraničkách nebo devíti miliony korun na další opravy Besedního domu.
Letošní rozpočet Vyškova počítal s příjmy téměř 817 milionů korun a výdaji bezmála 839 milionů korun. Schodek zhruba 22 milionů korun město plánovalo pokrýt z přebytku minulých let, stejně jako v předchozích obdobích.