Vyškov otevře zámeckou zahradu po roční obnově za 50 milionů

Zámecká zahrada ve Vyškově se po roční obnově za přibližně 50 milionů korun otevře o víkendu veřejnosti. Proměna historického areálu přinesla nové terénní úpravy, tisíce trvalek a výsadbu desítek stromů. Nové je například dětské hřiště s vodními prvky a zahradu pohlídá nový kamerový systém. Radnice o tom informovala na svém webu. Slavnostní otevření zámecké zahrady bude v sobotu 12. září od 14:00. Součástí programu bude i komentovaná prohlídka s architektem Přemyslem Krejčiříkem, který je autorem návrhu rekonstrukce.
Obnova prostoru s šestimetrovým převýšením si vyžádala kompletní úpravu sítě cest, vytvoření dvou teras a osazení asi 90 laviček. Hlavním lákadlem pro rodiny s dětmi je hřiště s vodními prvky v centru zahrady. Bezpečnost v lokalitě posílí kamerový systém, jehož pořízení - jako samostatná investiční akce - stálo 2,3 milionu korun. Dalších zhruba 950.000 korun stála oprava ohradních zdí.
"Chceme, aby do ní lidé chodili nejen na procházku, ale rádi v ní trávili svůj čas s rodinou nebo přáteli. V době, kdy veřejné zeleně ubývá a každodenní život je stále uspěchanější, nabývají podobné prostory na významu. Historický charakter zahrady zůstává zachovaný, zároveň jsme ale doplnili prvky, které ji otevřou každodennímu životu," sdělil místostarosta Roman Celý (KDU-ČSL).
Součástí obnovy byla také výsadba zeleně. V horní části zahrady přibylo 70 stromů, převážně okrasných plnokvětých třešní, a také živé ploty. Výsadba bude pokračovat i v následujících týdnech. V říjnu zahradníci vysadí ještě více než 18.000 cibulovin, které rozkvetou na jaře.
Vyškovská zámecká zahrada dosáhla největšího rozmachu ve druhé polovině 17. století za biskupa Karla II. z Lichtensteinu-Castelcorna. Spolu se zámkem sloužila jako jeho hlavní reprezentační sídlo v době, kdy obnovoval Květnou zahradu v Kroměříži. Právě s tou pojí vyškovskou zámeckou zahradu i autor obou konceptů Giovanni Pietro Tencalla. Z té doby pochází také sedmiarkádová lodžie a vstupní brána.