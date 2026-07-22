Vyškov prodá bývalou zdravotnickou školu, vzniknou v ní byty pro vojáky

Vyškov prodá budovu bývalé zdravotnické školy ministerstvu obrany. Resort plánuje dlouhodobě nevyužívaný objekt na náměstí Svobody v Dědicích přestavět na nájemní byty pro vojáky. Ve Vyškově je Velitelství výcviku Vojenské akademie. Hodnotu nemovitosti znalec stanovil na 36 milionů korun. Město o tom informovalo na svém webu.
Záměr prodeje navazuje na dříve uzavřené memorandum o vzájemné spolupráci v oblasti bydlení. Vojenská akademie se ve Vyškově dlouhodobě potýká s nedostatkem nájemního bydlení. "Hovoříme o závazku v oblasti bydlení, konkrétně vzájemné podpoře při zajištění bydlení pro potřeby příslušníků a zaměstnanců ministerstva a Armády České republiky. Od začátku byly nejkonkrétnější plány resortu spojené s bývalou střední školou. Jeho zájem nám dával smysl. Nejde o nic čerstvého, jednáme dlouhodobě,“ uvedl místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL).
Třípodlažní zděný objekt s vnitřním dvorem je prázdný a nevyužívaný již více než deset let. Uplatnění v něm dosud nacházel pouze městský úřad nebo Charita Vyškov. Podle vedení města je stav budovy dlouhodobě neudržitelný. Odkup ze strany státu proto radnice vnímá jako příležitost, jak objektu zajistit novou perspektivu při zachování charakteru dědického náměstí.
Město v minulosti uvažovalo o tom, že by budovu zrekonstruovalo a využilo částečně pro bydlení a částečně pro komunitní účely. Náklady na opravu se však v minulých letech odhadovaly na 180 milionů korun, v současnosti by kvůli vývoji cen atakovaly hranici čtvrt miliardy korun. "Nabízí se samozřejmě základní otázka, zda je město schopné takovou sumu investovat do objektu, pro který navíc nemá jednoznačné a dlouhodobě udržitelné využití,“ uvedl místostarosta.
Vyškov získal budovu se sedlovou střechou do svého vlastnictví na začátku roku 2018 od Jihomoravského kraje. Kraj původně plánoval objekt přestavět na komunitní bytový dům, od záměru ale ustoupil a školu nabídl k prodeji. Tehdejší vedení města ji odkoupilo především z obavy, aby nemovitost nezískali spekulanti.