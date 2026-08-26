Vyškov rozšířil parkování na Sídlišti Osvobození, vzniklo 130 nových míst

Na největším vyškovském Sídlišti Osvobození přibylo téměř 130 parkovacích míst. Řidičům začala sloužit k parkování dočasná odstavná plocha mezi železniční vlečkou a supermarketem Albert, kterou pro tento účel nechala radnice upravit. Nejde o klasické parkoviště, ale o oplocenou plochu z recyklátu s asfaltovým nátěrem. Investice vyšla na více než 6,2 milionu korun, uvedla radnice na webu.
Plocha má pomoci vyřešit dlouhodobý nedostatek parkovacích kapacit v oblasti. "Řidiči v této části města velmi dobře vědí, že večer je každé volné místo doslova k nezaplacení. Právě proto jsme zvolili tuto levnější a časově nenáročnou investici. Parkování je uspořádané do několika pásů, část nabízí dvě řady kolmých stání proti sobě, další pak po jedné řadě. Jednotlivé pásy stání lemují obrubníky, stejně jako v případě travnatých ostrůvků," popsal investici vyškovský místostarosta Karel Goldemund (sdružení VY).
Parkovací plocha je napojená na silnici směřující na parkoviště supermarketu. "Konstrukci plochy tvoří betonový a asfaltový recyklát se závěrečným asfaltovým zástřikem bez vodorovného a svislého dopravního značení. Parkování nicméně organizované je, a to pomocí naznačených parkovacích pásů, jejichž dodržení umožní využít území co nejlépe," zdůraznil místostarosta města Roman Celý (KDU-ČSL).
Odstavná plocha představuje podle zástupců města přechodné řešení. Nevzniklo klasické parkoviště s trvalým zpevněným povrchem, protože oblast není v územním plánu určena pro tento typ stavby. "Současná situace samozřejmě potvrzuje, že parkovací kapacity jsou v lokalitě potřeba," uvedl Goldemund. "Nadále platí, že do budoucna počítáme s jejich dalším navýšením prostřednictvím parkovacího domu, o jehož výstavbě v oblasti dlouhodobě hovoříme," dodal.