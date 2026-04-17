Vyškov se potýká s vykrádáním kontejnerů na textil, zvažuje instalaci kamer

Vyškov se potýká s vykrádáním kontejnerů na vytříděný textil a elektroodpad, kdy zloděj jednak poškodí kontejner a jednak kolem udělá nepořádek. Město proto zvažuje, že u nich například instaluje kamery. Radnice o tom informovala na svém webu.
Vyškované mají možnost odložit nepotřebný textil na více než 15 místech. "Nádoby se ale bohužel stávají cílem vandalů nebo osob, které z nich oblečení vybírají pro vlastní potřebu. Řešíme tak úklid rozházeného textilu, zhoršený vzhled veřejného prostoru a opakované stížnosti lidí," uvedl místostarosta Josef Kachlík (STAN).
Kontejnery patří soukromé společnosti, radnice firmu podle webu opakovaně vyzvala k lepšímu zabezpečení. Od nahlášení závady ale obvykle uplyne několik dní, než zástupci společnosti dorazí na místo a kontejner opraví. Radnice tak hledá způsoby, jak vandalismus omezit a zároveň zachovat dostupný sběr textilu, který je od roku 2025 zákonnou povinností.
"V lokalitách, kde se problémy opakují, zvažujeme instalaci kamerového dohledu. Největší očekávání ovšem máme od důslednějšího zabezpečení, tedy odolnějších uzamykacích a konstrukčních prvků, které výrazně ztíží jejich neoprávněné otevření. Na úpravách bychom rádi spolupracovali se společností, která kontejnery vlastní a provozuje,“ uvedl Kachlík.
Problémy se nevyhýbají ani kontejnerům s elektroodpadem, které zloději opakovaně poškozují. "V průběhu února došlo k poškození zhruba poloviny kontejnerů na elektroodpad, například v Potoční, Revoluční či v ulicích Karla Čapka i Maxima Gorkého, stejného osudu se dočkal také kontejner v Hybešově ulici. V březnu byla situace podobná. Zvýšili jsme u nich dohled, ale něco takového přirozeně uhlídat nelze," uvedl velitel strážníků Petr Sedláček.