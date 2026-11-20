Vyškovským starostou se dnes na ustavujícím zasedání zastupitelstva opět stal Karel Jurka (ODS), který stál v čele společné kandidátky nazvané ODS a Lidovci. Volba byla tajná. Jurka bude ve funkci třetí volební období, ve druhém měl zhruba půlroční pauzu, město tehdy po volbách vedla Karin Šulcová (ANO). Prvním místostarostou zůstal Roman Celý (KDU-ČSL), místostarostou je dál i Karel Goldemund (VY). Novým místostarostou se stal Radim Jankovič (Volba pro město).
Zastupitelstvo má 27 členů, koalice ODS a lidovců, uskupení Volba pro město, VY a Našeho Vyškova má 16 hlasů, potřebných pro většinu je 14. V opozici zůstalo vítězné hnutí ANO, které získalo osm mandátů, a také Transparentní Vyškov se třemi mandáty.
Jurka na funkci starosty neměl protikandidáta, hlasovalo pro něj 16 členů zastupitelstva z přítomných 27, proti jich bylo 11.
Jurka v krátkém proslovu poděkoval zastupitelům za zvolení. "Toto volební období bych chtěl vést v duchu smíření. Všichni po tom voláme, všichni mluvíme o tom, jak se k sobě máme chovat slušně. Tak já si myslím, že začneme tím, že si začneme odpovídat na pozdrav, což by bylo úplně skvělé," řekl.
Uvedl, že před nimi stojí velké výzvy, ať již jde o schválení nového územního plánu či rozšíření trati ve Vyškově na dvě koleje. "Věřím, že i na těchto velkých projektech budeme spolu diskutovat napříč celým politickým spektrem. Já budu naslouchat i opozici, jsem na to připraven a věřím tomu, že dovedeme toto město zase společně o kus dál," řekl staronový starosta.
Protikandidáty neměli ani místostarostové. Celého na postu prvního místostarosty podpořilo 16 zastupitelů, deset jich bylo proti, jeden se zdržel. Goldemunda a Jankoviče podpořilo 16 zastupitelů, 11 bylo proti.
Komunální volby ve Vyškově vyhrálo i v roce 2022 hnutí ANO. Pokračovala pak koalice ANO, ODS, KDU-ČSL, STAN s podporou Volby pro město a Náš Vyškov. Starostkou se stala Karin Šulcová (ANO), vystřídala Karla Jurku (ODS), který se stal prvním místostarostou. Na jaře 2023 ale po neshodách v koalici zastupitelé Šulcovou odvolali a do čela města zvolili Jurku. Součástí koalice přestalo být ANO, nahradilo jej uskupení VY v čele s Karlem Goldemundem. Ten se také místo Jurky stal prvním místostarostou.