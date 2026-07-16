Vyškovská část Pařezovice je nově napojená na splaškovou kanalizační síť

Vyškovská místní část Pařezovice má novou splaškovou kanalizační síť. Na stavbu za 57 milionů korun získalo město dotaci 28,6 milionu korun ze Státního fondu životního prostředí. Investice zahrnovala také napojení splaškové kanalizace na stávající síť, kterou zakončuje centrální čistírna odpadních vod. Dosud Pařezovicím napojení na splaškovou kanalizaci a čistírnu chybělo, informovalo dnes město na webu.
"V Pařezovicích stojí 17 trvale obydlených domů a několik desítek rekreačních objektů. Lidé splaškovou vodu sváděli do jímek. Město pak z trvale obydlených domů dvakrát do roka zabezpečovalo její vyvážení. Kromě ochrany životního prostředí investice obyvatelům přináší především komfortnější a bezpečnější technickou infrastrukturu," uvedl místostarosta Vyškova Josef Kachlík (STAN).
Součástí investice jsou odbočky pro budoucí domovní přípojky jednotlivých nemovitostí, ať už trvale obydlených, nebo rekreačních. "Díky jejich umístění je možné domy na kanalizaci postupně napojovat bez nutnosti znovu zasahovat do nově zapravených komunikací. Celkem vzniklo 45 odboček, které usnadní budoucí připojení domácností na moderní kanalizační síť," řekl starosta Vyškova Karel Jurka (ODS).
Vznikly také dvě nové čerpací stanice. Navazující tlaková kanalizace má zajistit přečerpávání splaškových vod do stávající sítě vedoucí do vyškovské čistírny. Průběžnou kontrolu a bezpečný provoz soustavy podle města zajišťuje napojení na dálkový dohled. Nová kanalizace představuje i krok k ochraně životního prostředí, uvedl starosta. "Pařezovice se navíc nacházejí v pásmu ochrany vodního zdroje Opatovické nádrže, takže ekologické odvádění odpadních vod je pro lokalitu důležité," doplnil Jurka.