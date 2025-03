Vyškovské trhy jsou zpět. Model jednou za 14 dní se osvědčil

Nemění se ani pořadatel, kterým je město. „Zatímco v letních a podzimních měsících budou na trzích v co nejvyšší míře zastoupeni prodejci ovoce a zeleniny, jarní měsíce budou přirozeně patřit zahrádkářským sazenicím, skalničkám či bylinkám. Pokud něco funguje dobře, není důvod to měnit. Těší nás, že trhy zůstávají pro nakupující i prodejce atraktivní. Nabídka bude znovu rozmanitá. Ve stávající podobě se trhovci do centra Vyškova sjíždějí od roku 2013,“ konstatoval místostarosta Vyškova Roman Celý.

Pravidelně budou po celý rok nabízet své zboží prodejci uzenin a zabijačkových specialit, kozích a kravských sýrů, pečiva, sušeného ovoce a ořechů, koření nebo ovocného vína. Nechybí ani přírodní kosmetika, zahradnické potřeby, dřevěné a proutěné zboží či výrobky z minerálů.

Prodej je plánovaný od osmi ráno do pěti hodin odpoledne. „Zatímco v minulosti do středečních termínů opakovaně zasahovaly státní svátky, letos tomu tak není. Termínově se nepotkávají ani s těmi Velikonočními v dubnu,“ připomněl místostarosta Celý.