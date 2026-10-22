Vyškovský akvapark otevře nové wellness se čtyřmi saunami

Oprava saun v akvaparku ve Vyškově skončila, prostory nabízejí čtyři druhy saun, whirlpool či vodní skleněnou stěnu. Provoz se má naplno rozjet 29. října. Radnice o tom dnes informovala na svém webu. Investice vyšla zhruba na 20,5 milionu korun.
Wellness bude v provozu celoročně, kapacita je zhruba 25 lidí. "Očekávání návštěvníků se proměňuje, vedle klasického saunování stále častěji vyhledávají širší možnosti relaxace a wellness. Právě s touto myšlenkou jsme do celé investice od samého počátku vstupovali a tomu odpovídá i výsledná podoba zrekonstruovaných prostor," uvedl místostarosta Vyškova Roman Celý (KDU-ČSL)
Na milovníky střídání intenzivního prohřívání těla s intenzivním ochlazením čekají především dvě panoramatické sauny: finská a biosauna. Jedna využívá obklad z jalovce a olše, druhá z masivního severského smrku. Klima v nich zajišťují kamna finského typu, nechybí masivní lavice, saunová světla či keramická dlažba s protiskluzovou úpravou. Každá pojme maximálně devět lidí a poskytne trochu jinou teplotu, atmosféru i zážitek.
Součástí je velké okno orientované do venkovního areálu. Přinese víc denního světla i výhled do okolí. Okno je řešené tak, že pohled zvenčí do prostoru není možný, takže soukromí návštěvníků nebude narušeno.
"Interiér zároveň nabízí určitou variabilitu, díky níž můžeme reagovat na rozdílné preference návštěvníků. Hledáme proto možnosti, jak vedle modernějšího wellness pojetí vyjít vstříc také příznivcům tradičního saunování a intenzivnějšího ochlazení," uvedl ředitel Správy majetku města Vyškova Jaroslav Hastík.
Prostor zatraktivňuje Kneippův chodník využívající střídání studené a teplé vody nebo řada keramických vyhřívaných lavic. Prvkem je také vodní skleněná stěna v prostorné odpočívárně, po níž stéká voda a vytváří vizuální efekt.