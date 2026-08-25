Vyškovský festival připomene francouzské baroko za Ludvíka XIV.

Ve Vyškově dneškem začíná druhý ročník festivalu Baroko komorní i velkolepé. Akce se letos zaměří na francouzskou hudbu z období vlády Ludvíka XIV., festival proto nese podtitul V zemi Krále Slunce. Program propojí čtyři koncerty ve Hřbitovním kostele s mistrovskými interpretačními kurzy pro mladé hudebníky. Radnice o tom informovala na svém webu.
Francouzské baroko bylo po loňském úvodním ročníku podle organizátorů zcela přirozenou volbou. "Právě na dvoře Ludvíka XIV. vznikala díla, která zásadním způsobem ovlivnila vývoj evropské hudby, tance i divadla. Toto období vyniká elegancí, noblesou a jedinečným propojením hudby s ostatními uměleckými obory. Festival proto letos nese podtitul V zemi Krále Slunce a nabídne nejen hudbu Lullyho, Rameaua, Charpentiera, Grétryho a dalších významných francouzských skladatelů, ale také atmosféru doby, která dodnes fascinuje svou krásou a velkolepostí," uvedla ředitelka Městského kulturního střediska Vyškov Viera Maňásková.
Program zahájí koncert Hlasy ve zlatém světle, následovat bude harfový koncert Hedvábné struny v zemi Krále Slunce a koncert účastníků kurzů Ozvěny francouzského dvora. Festival vyvrcholí sobotním scénicko-koncertním provedením výběru z legendárního Ballet Royal de la Nuit.
Organizátoři podle jejich vyjádření chtějí i jejich prostřednictvím publiku ukázat, že baroko může být živé, emotivní, hravé a překvapivě současné. Hudební festival navíc touto sérií koncertů nekončí, ale má v plánu být dlouhodobým projektem, který propojuje hudbu, vzdělávání, mladé talenty a mezinárodní uměleckou spolupráci.