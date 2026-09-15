Výstava Havlova architektura v areálu vily Stiassni připomíná Havlovy narozeniny

Jako znalce architektury představuje bývalého prezidenta Václava Havla výstava Havlova architektura, která bude od pátku přístupná v areálu brněnské vily Stiassni. Národní památkový ústav (NPÚ) v přednáškové a výstavní budově takto připomíná letošní Havlovy nedožité 90. narozeniny. Informační panely představují Havlovo působení na podobu Pražského hradu, ale i stavební aktivity jeho předků. Autoři dnes na vernisáži výstavu představili pozvaným hostům.
"Jako stavebník se Václav Havel věnoval především rehabilitaci Pražského hradu, kde byly v 90. letech obnoveny stavební intervence vzešlé ze spolupráce TGM se slovinským architektem Jože Plečnikem a jeho žákem Ottou Rothmayerem. Navázal spolupráci se světoznámými tvůrci – designérem Bořkem Šípkem v pracovně prezidenta či architekty Evou Jiřičnou u oranžérie a Josefem Pleskotem u Lvího dvora a Jeleního příkopu," řekl Petr Svoboda z Metodického centra moderní architektury v Brně.
Havlovým cílem bylo Pražský hrad "odkomunizovat" a otevřít jej veřejnosti nejen fyzicky, ale i kulturně pořádáním výstav, koncertů či přednášek.
Panely a velkoformátové fotografie doplňují plastiky brněnského architekta, sochaře a pedagoga Zdeňka Makovského. Pro výstavu se podařilo zapůjčit i atraktivní světelný model nerealizovaného návrhu umělecké instalace v prostoru pražského letiště nazvaný Letem světem s Václavem Havlem z roku 2019 od architekta Petra Franty.
"Kromě architektonických počinů spjatých přímo s Václavem Havlem výstava mapuje i stavitelskou činnost jeho předků od paláce Lucerna po Barrandovské terasy, včetně genealogického stromu doplněného unikátními rodinnými snímky z archivu Ivana M. Havla," doplnila autorka výstavy Vlasta Loutocká.
Výstavu si mohou lidé prohlédnout do konce letošního roku ve výstavní a přednáškové budově v areálu vily Stiassni, otevřeno je vždy od pátku do pondělí.