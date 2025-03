Výstava Pod vašimi křídly přináší silné příběhy onkologických pacientů

10:27

Znojmo - Spolek Nebýt na to sama ve spolupráci s Masarykovým onkologickým ústavem přináší do Znojma putovní výstavu „Pod vašimi křídly“, která propojuje svět pacientů, lékařů a veřejnosti. Výstava je k vidění na Městském úřadě Znojmo v budově na náměstí Armády od 3. do 31. března 2025.