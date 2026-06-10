Výstava v blanenském muzeu odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova

Výstava v blanenském muzeu s názvem Objevem to začíná odhalí detaily zkoumání pokladu z Bořitova. Muzeum ukáže jak proces odborného zkoumání, tak i velkoformátové snímky pořízené přes rentgen. ČTK to dnes řekla ředitelka muzea Pavlína Komínková. Muzeum výstavu nachystalo k deseti letům od nálezu nádoby s více než 800 stříbrnými mincemi z 11. a 12. století.
Stříbrný poklad našel v roce 2016 na svahu Velkého Chlumu u Bořitova manželský pár. Podle odborníků šlo o unikátní nález, který má zásadní význam z hlediska poznání dějin moravského mincovnictví. Mince už byly dřív k vidění, sedm desítek z nich je ve stálé expozici muzea. Muzeum nyní odhalí, jak je vědci zkoumali.
"Výstava představí především proces odborného zkoumání a konzervace více než 800 mincí, které tvoří výjimečný soubor tehdejších moravských ražeb. Návštěvníci uvidí videa z analytických postupů, velkoformátové snímky mincí pořízené pomocí rentgenu či dalších zobrazovacích metod a také přehled panovníků a mincoven, jejichž ražby se v pokladu objevují," uvedla ředitelka.
Na nové výstavě originály minci nejsou, nicméně výstava pracuje převážně s jejich zvětšenými replikami a vizualizacemi, aby byly dobře patrné detaily ražby a ikonografie. Na originálech mincí, které jsou drobné, totiž ražené motivy často nejsou dobře vidět.
Vernisáž je v plánu 18. června na nádvoří blanenského zámku. Vstup na akci je zdarma. Výstava potrvá do 23. ledna 2027.