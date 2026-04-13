Výstava v Brně představuje meč jako zbraň, odznak moci i řemeslný artefakt

Vývoj evropského meče, který byl po tři tisíciletí nebezpečnou zbraní i významným odznakem moci, sleduje nová výstava Technického muzea v Brně. Jsou na ní cenné originály, třeba dva moravské hejtmanské meče, i repliky zhotovené původními technologiemi. Výstava potrvá do 15. listopadu, návštěvníci ji najdou v sousedství stálých expozic železářství a nožířství, informovala mluvčí muzea Taťána Krajčírovičová.
Výstava zavede návštěvníky do pomyslné mečířské pokladnice a dílny. Seznámí je s různými výrobními technologiemi a tvarovými proměnami od pravěku do novověku. Výstava také připomíná, že meč není jen zbraň, ale také špičkový produkt dobových technologií a předmět s dalšími významy a funkcemi, na jedné straně symbol moci, práva a síly, na druhé straně symbol smrti, války a zmaru.
"Tato výstava potvrzuje nejen kulturní spřízněnost evropských národů, která se po staletí odrážela v podobnosti mečů, ale také zásadní vliv důmyslu řemeslníků starého kontinentu na jejich zdokonalování a vlastnosti. Ukazuje evropskou kulturu jako dynamickou entitu, jež byla po velkou část historie schopna držet se z globálního pohledu na špičce vývoje a pokroku," uvedla koordinátorka výstavy Pavla Stöhrová.
Páteř výstavy tvoří deset replik typických mečů z nejdůležitějších období jejich vývoje. Vyrobil je původními řemeslnými postupy mečíř a restaurátor Patrick Bárta.
"Velká část mečů je známa pouze z archeologických nálezů. V dnešním, byť zakonzervovaném stavu, jsou již velmi vzdáleny svému původnímu, často impresivnímu vzhledu, a to v důsledku staletí strávených v zemi jako součásti hrobových výbav. Právě Bártovy repliky ukazují jejich původní krásu a výjimečnost," uvedl jeden z autorů výstavy Ondřej Merta.
V prvních týdnech obohatí výstavu ceremoniální meč Jana z Rottalu z roku 1650 a jen o málo mladší Kolowratský meč. "Tyto jedinečné symboly zemské moci a nejvýznamnější insignie Moravy jsou v současnosti k vidění v zámeckých expozicích. Rottalův meč je umístěn na zámku v Holešově a Kolowratský meč je v soukromém držení rodiny Jana Kolowrata Krakowského a je vystaven v Rychnově nad Kněžnou," popsala spoluautorka výstavy Alena Selucká.
Výstava si všímá také mečů v současném světě. Její součástí jsou proto insignie brněnské Univerzity obrany, tedy děkanské meče.