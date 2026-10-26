Výstava v podzemí Špilberku propojí živé květiny se světelným designem

Propojení aranžovaných exotických květin se světelným designem nabídne návštěvníkům podzemí brněnského Špilberku výstava Flowers and Lights. Muzeum města Brna ji pro veřejnost otevře ve středu a potrvá do neděle. Expozici tvoří deset instalací ze živých rostlin, řekla dnes novinářům kurátorka výstavy Adriána Glodžáková.
Výstava propojuje tradiční květiny, jako jsou různé druhy orchidejí, s exotickými rostlinami, jako je například helikónie v květinovém vodopádu. Jednotlivé instalace se od sebe liší, některé jsou decentní až intimní, jiné jsou až monumentální.
"Hlavní myšlenka výstavy vycházela z faktu, že kasematy jsou temným prostorem a bývaly jedním z nejtěžších žalářů v období habsburské monarchie. Chtěli jsme vytvořit atmosféru, kterou by návštěvníci nečekali, a přinést tam křehkou krásu květin doplněnou o světlo," uvedla Glodžáková. "Bude to poprvé, kdy temné chodby rozzáříme přírodou a světelnými efekty, což vytvoří zajímavý kontrast k historickému prostoru," doplnil ředitel Muzea města Brna Zbyněk Šolc.
Vstupenky si zájemci mohou zakoupit on-line nebo v pokladně na Malém nádvoří Špilberku, odkud se schodištěm dostanou do podzemních chodeb. Výstava je otevřená od 10:00 až do 22:00.