Výstava Víříme prach v Mikulově připomíná 100 let od vzniku místního muzea

Jak to vypadá v zákulisí muzejních výstav a čemu se věnuje archeolog, botanik, etnograf, historik a knihovník, přibližuje výstava Víříme prach na zámku v Mikulově na Břeclavsku. Neobvyklá expozice, která návštěvníky zavede k zatopené obci Mušov, vzácné knize objevené v USA, germánskému hrobu nebo živému stromu, připomíná 100 let od vzniku Regionálního muzea v Mikulově, které na zámku sídlí. Muzeum o výstavě informovalo v tiskové zprávě.
"Muzeum není jen místem, kde jsou uloženy staré předměty. Je to instituce, která pečuje o paměť lidí, událostí, míst i věcí. Výstavou Víříme prach jsme chtěli ukázat, že za každým vystaveným předmětem stojí dlouhá cesta, od objevu přes odborné zpracování až po rozhodnutí, jak jeho příběh předat dalším generacím. A právě tato běžně neviditelná práce je pro fungování muzea podstatná," uvedl kurátor výstavy Miroslav Koudela.
Každá z pěti muzejních profesí má na výstavě svou místnost a příběh vyprávěný konkrétním předmětem. Nejprve si návštěvník prohlédne, jak by tento artefakt vypadal na výstavě, poté může odhalit zákulisí muzejní profese, která se artefaktem zabývala.
Výraznou částí výstavy je místnost věnovaná etnografii a příběhu zaniklé obce Mušov, jejíž dějiny se definitivně uzavřely v roce 1980. Botanická část výstavy pracuje s živým stromem pajasanem žláznatým a herbářovými archy ze sbírek muzea. Archeologická místnost propojuje nález germánského hrobu z doby markomanských válek s krajinou Mikulovska a s prací dobrovolných spolupracovníků muzea. Knihovníkova část umožňuje nahlédnout do vzácné historické knihy prostřednictvím projekcí a digitálního listování. Historická část zase ukazuje, že i jeden portrét může otevřít téma moci, reprezentace, kopírování obrazů a šíření vizuální paměti napříč staletími.
Výstava na mikulovském zámku bude přístupná do listopadu příštího roku.