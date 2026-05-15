Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

„Jednotlivé akce se uskuteční v oddělených částech areálu se samostatnými vstupy a organizací pohybu návštěvníků tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Díky rozsahu brněnského výstaviště tak účastníci vůbec nebudou využívat společné prostory,“ sdělil na dotaz iDNES.cz Michal Svoboda, vedoucí marketingu a komunikace společnosti Veletrhy Brno.
Sjezd sudetských Němců se bude v Brně konat od 21. do 25. května, jeho hlavní část se odehraje o víkendu právě na výstavišti, zejména v pavilonu P. Na návštěvníky bude čekat „rozmanitý program s přednáškami, prezentacemi, čteními v nářečích, promítáním filmů, představováním knih, hudebními ukázkami a diskusemi“.
Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční už 76. ročník sjezdu, a to na pozvání zástupců festivalu Meeting Brno.
|
Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program
V posledních týdnech kolem této akce planou v Česku vášně, přívrženci SPD proti ní protestovali na brněnském zastupitelstvu i při demonstraci na Moravském náměstí v Brně. Ve čtvrtek koalice v Poslanecké sněmovně přijala sněmovní usnesení, které vyjadřuje nesouhlas s konáním tohoto sjezdu.
Hlavní vstup pouze pro Animefest
Animefest je největším českým festivalem popkultury, který v posledních letech navštěvuje přibližně 40 tisíc lidí. Na brněnském výstavišti se bude konat od pátku do neděle v pavilonech A1, A2, B, E1 či E2. Láká nejen dětské návštěvníky, kteří často přicházejí v kostýmech postav z filmů či počítačových her.
|
Příšery, krásky i plyšáci. Brno při Animefestu zaplavily roztodivné kostýmy
Kromě sudetských Němců se na jejich sjezdu očekávají také odpůrci. Ty Městský výbor KSČM v Brně svolal na pátek 22. května dopoledne k hlavnímu vstupu výstaviště, který přitom účastníci sudetoněmecké akce využívat nebudou. Navíc na výstaviště mají dorazit až v sobotu. Pokud tak protestující dodrží nynější plán, potkají je pouze lidé přicházející na Animefest.
„Každá z akcí bude mít vlastní režim vstupu – pro účast je vždy nutná příslušná vstupenka nebo registrace. Zajištěna bude důkladná vstupní kontrola. Co se týče hlavního vchodu, ten bude sloužit pouze jako vstup na Animefest,“ přibližuje Svoboda.
Ten doplňuje, že na pořádek budou ve vzájemné součinnosti dohlížet bezpečnostní agentury obou organizátorů, bezpečnostní služba výstaviště i policisté.
|
14. dubna 2026