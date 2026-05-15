Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

Autor: rkr
  5:02aktualizováno  5:02
Dvě akce s mimořádnou pozorností se v jednu chvíli sejdou na brněnském výstavišti. Příští víkend se zde uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který v posledních týdnech štěpí nejen české politiky, a zároveň Animefest pro fanoušky komiksů, filmů i počítačových her, který přitahuje desetitisíce návštěvníků. Organizátoři vzkazují, že obě události budou žít vlastním životem.
Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu | foto: koláž iDNES.cz / Ondřej Hanuš

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu
Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu
Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu
Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu
26 fotografií

„Jednotlivé akce se uskuteční v oddělených částech areálu se samostatnými vstupy a organizací pohybu návštěvníků tak, aby se vzájemně neovlivňovaly. Díky rozsahu brněnského výstaviště tak účastníci vůbec nebudou využívat společné prostory,“ sdělil na dotaz iDNES.cz Michal Svoboda, vedoucí marketingu a komunikace společnosti Veletrhy Brno.

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu
Bavorský premiér Marcus Söder (CSU) na sudetoněmeckém sjezdu v Řeznu ocenil spolupráci s Čechy. Kritizoval naopak špatné železniční spojení mezi Mnichovem a Prahou. (8. června 2025)
Na Animefest na brněnském výstavišti se sjeli fanoušci komiksů, filmů i počítačových a deskových her. Někteří dávali na odiv své kostýmy.
Několik stovek lidí se vydalo na pouť z Pohořelic do Brna, aby uctili památku Němců, kteří zahynuli při odsunu na konci světové války. (30. května 2015)
26 fotografií

Sjezd sudetských Němců se bude v Brně konat od 21. do 25. května, jeho hlavní část se odehraje o víkendu právě na výstavišti, zejména v pavilonu P. Na návštěvníky bude čekat „rozmanitý program s přednáškami, prezentacemi, čteními v nářečích, promítáním filmů, představováním knih, hudebními ukázkami a diskusemi“.

Sudetoněmecké krajanské sdružení (SdL) zastupuje zájmy Němců odsunutých z Československa po druhé světové válce a jejich potomků. V Brně se uskuteční už 76. ročník sjezdu, a to na pozvání zástupců festivalu Meeting Brno.

Sjezd sudetských Němců v Brně 2026: Kdy se koná a co nabídne program

V posledních týdnech kolem této akce planou v Česku vášně, přívrženci SPD proti ní protestovali na brněnském zastupitelstvu i při demonstraci na Moravském náměstí v Brně. Ve čtvrtek koalice v Poslanecké sněmovně přijala sněmovní usnesení, které vyjadřuje nesouhlas s konáním tohoto sjezdu.

Hlavní vstup pouze pro Animefest

Animefest je největším českým festivalem popkultury, který v posledních letech navštěvuje přibližně 40 tisíc lidí. Na brněnském výstavišti se bude konat od pátku do neděle v pavilonech A1, A2, B, E1 či E2. Láká nejen dětské návštěvníky, kteří často přicházejí v kostýmech postav z filmů či počítačových her.

Příšery, krásky i plyšáci. Brno při Animefestu zaplavily roztodivné kostýmy

Kromě sudetských Němců se na jejich sjezdu očekávají také odpůrci. Ty Městský výbor KSČM v Brně svolal na pátek 22. května dopoledne k hlavnímu vstupu výstaviště, který přitom účastníci sudetoněmecké akce využívat nebudou. Navíc na výstaviště mají dorazit až v sobotu. Pokud tak protestující dodrží nynější plán, potkají je pouze lidé přicházející na Animefest.

„Každá z akcí bude mít vlastní režim vstupu – pro účast je vždy nutná příslušná vstupenka nebo registrace. Zajištěna bude důkladná vstupní kontrola. Co se týče hlavního vchodu, ten bude sloužit pouze jako vstup na Animefest,“ přibližuje Svoboda.

Ten doplňuje, že na pořádek budou ve vzájemné součinnosti dohlížet bezpečnostní agentury obou organizátorů, bezpečnostní služba výstaviště i policisté.

14. dubna 2026

Vaše fotky z Prahy

Další fotky

Nejčtenější

Pavel se s Babišem neshodl. Prezident trvá na účasti na summitu NATO, hrozí žalobou

Prezident Petr Pavel přijal na Hradě premiéra Andreje Babiše (8. května 2026)

Jednání prezidenta Petra Pavla s premiérem a předsedou ANO Andrejem Babišem o zastoupení Česka na summitu Severoatlantické aliance v červenci v Ankaře skončilo bez dohody obou politiků. „Musím říci,...

O kolik lze překročit rychlost za volantem v roce 2026? Tabulka tolerancí a pokut pro řidiče

Upozornění na měření rychlosti v ulici A. Dvořáka nechybí, avšak řidiči...

Při rozhodování o postihu za překročení limitu přihlížejí policisté zejména k naměřené rychlosti. Řešit jej mohou pouhou domluvou i mnohatisícovými částkami. V krajním případě hrozí i zákaz řízení až...

Praha podporuje stovky dárců, za krev dostanou roční kupón zdarma. Kdo konkrétně ho získá?

Dárkyně krve

Metropole znovu ocení dlouholeté bezpříspěvkové dárce krve. Celkem 321 lidí letos získá roční kupon na MHD zdarma jako poděkování za desítky až stovky odběrů, které pomáhají zachraňovat životy. Město...

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

KVÍZ: Jak dobře znáte úspěchy českého hokeje?

David Tomášek a Lukáš Dostál po vyhraném zápase s Norskem na hokejovém MS v...

Česká hokejová reprezentace má za sebou desítky nezapomenutelných momentů, které se zapsaly do historie. Zlaté medaile, legendární zápasy i slavná jména hráčů dodnes vyvolávají emoce mezi fanoušky...

Levnější doprava pro lidi nad 70 let? Další pražská radnice spustila Senior taxi

ilustrační snímek

Od začátku května mohou senioři z Praha 14 využívat novou službu Senior taxi. Lidé nad 70 let zaplatí za jednu jízdu po městské části jen 50 korun a ročně mohou absolvovat až 50 jízd. Radnice si od...

Speciální komentovaná prohlídka

ilustrační snímek

V sobotu 16. května se od 13:00 v Pardubicích uskuteční komentovaná procházka s názvem Tepna moderního města. Historik umění a kurátor Jan Ivanega během ní účastníkům podrobně představí vývoj...

15. května 2026  6:38

Dodávka srazila lidi měnící kolo. Provoz D11 na Prahu byl několik hodin omezen

Dodávka srazila lidi měnící kolo, dálnice D11 ve směru na Prahu stojí. (14....

Dodávka na dálnici D11 srazila ve čtvrtek v podvečer lidi měnící kolo. Provoz byl ve směru na Prahu několik hodin omezen. Podle mluvčí středočeských policistů Barbory Schneeweissové se zcela obnovil...

14. května 2026  18:02,  aktualizováno  15. 5. 6:38

Češi vstupují do MS v hokeji. Ve Fribourgu je čeká nebezpečné Dánsko

Hlavní trenér České hokejové reprezentace Radim Rulík při tréninku.

Česká hokejová reprezentace vstupuje do mistrovství světa ve Švýcarsku s ambicemi na úspěch i vědomím, že hned první soupeř může být velmi nebezpečný. Dánsko loni senzačně vyřadilo Kanadu a poprvé v...

15. května 2026  6:20

Případy drsné šikany školaček policie odložila, o trestech rozhodoval soud

Šikana dívky v Kobeřicích na Opavsku

Policie odložila případy drsné šikany školaček v Kobeřicích na Opavsku a v Krnově kvůli nízkému věku útočníků. O případných výchovných opatřeních pro nezletilé agresory již pravomocně rozhodl soud.

15. května 2026  6:02,  aktualizováno  6:02

{NADPIS reklamního článku dlouhý přes dva řádky}

{POPISEK reklamního článku, také dlouhý přes dva a možná dokonce až tři řádky, končící na tři tečky...} {LABEL}

Sudetští Němci a děti v kostýmech vedle sebe. Nepotkají se, ujišťuje výstaviště

Předák sudetských Němců Bernd Posselt a účastnice Animefestu

Dvě akce s mimořádnou pozorností se v jednu chvíli sejdou na brněnském výstavišti. Příští víkend se zde uskuteční sjezd Sudetoněmeckého krajanského sdružení, který v posledních týdnech štěpí nejen...

15. května 2026  5:02,  aktualizováno  5:02

Pánové, zahoďte džíny a přestaňte se pařit. Králem vedra je len, ramie nebo konopí

Len je považován za supermateriál. Látka se na slunci méně zahřívá a má...

V létě vás před horkem nemusí chránit jen klasické bavlněné šortky a tričko. Existuje celá řada přírodních i moderních materiálů, které dokážou výrazně zlepšit komfort i v tropických teplotách, lépe...

15. května 2026

Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí

ilustrační snímek

Znojmo dnes hostí celostátní zahájení 22. ročníku Festivalu muzejních nocí. Na slavnostní program v Konferenčním sále Alšovka naváže Znojemská muzejní noc...

15. května 2026,  aktualizováno 

Soud v Brně vyhlásí rozhodnutí v případu muže, který podvodně prodával jachty

ilustrační snímek

Krajský soud v Brně dnes vyhlásí rozhodnutí v případu Igora Krajčoviče, který podle obžaloby prodával námořní jachty, jež mu ale nepatřily. Škoda je asi 82...

15. května 2026,  aktualizováno 

Ze Strašnické na linku 154 do Libuše vyrážely místo elektrobusů v přesile naftové autobusy.

vydáno 15. května 2026

Tramvajová trať na Václavském náměstí roste jako z vody.Stavba pokročila.

vydáno 15. května 2026

Tramvajová trať na Václavském náměstí roste jako z vody.Stavba pokročila.

vydáno 15. května 2026

Letná se zaplní legendami MHD. Autobusový den nabídne svezení zdarma i program pro děti

Sedmý ročník pražského autobusového dne se uskutečnil na Letenské pláni,...

Milovníci městské dopravy, historických vozidel i rodinných akcí si přijdou na své. Pražská integrovaná doprava připravila na Letenské pláni celodenní program plný bezplatných jízd historickými...

14. května 2026  19:41

Nepřehlédněte

Mohlo by Vás zajímat

Další weby

Nastavte si velikost písma, podle vašich preferencí.