Výtěžek z dřevěných kasiček půjde na pomůcky i pomoc potřebným

Vánoční svátky jsou obdobím, kdy se lidé více zamýšlejí nad pomocí druhým. Jednou z tradic, která k tomu přispívá, jsou veřejné sbírky do kasiček umístěných pod vánočními stromy v centrech měst. Nejinak je tomu i ve Vyškově. Do trojice sbírkových pokladniček ve tvaru dřevěných úlů mohou lidé přispívat pravidelně již několik let, a to konkrétně pro organizace Charita Vyškov, klub Paprsek a PIAFA Vyškov.