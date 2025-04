Trumpoty s byznysem: náklad pro USA je na cestě a firma neví, co s ním bude

Zboží určené pro americký trh už před nějakou dobou odeslali. Momentálně je náklad brněnské firmy Zetor stále na cestě, do cílové destinace v USA zatím nedoputoval. Známý výrobce traktorů přitom neví, co s ním bude.

Poté, co prezident Donald Trump nově zavedl cla na dovoz zahraničních výrobků do USA, panují okolo zásilky reálné pochybnosti, protože zaváděné poplatky se mohou vztahovat i na toto zboží. Nové opatření přitom ovlivní i řadu dalších společností z jihu Moravy, které obchodují v zámoří.

„Situaci ohledně cel v USA pečlivě sledujeme a reagujeme podle dostupných informací. Dění je však nepřehledné a mění se ze dne na den. Nepříjemná nejsou jen případná cla, ale právě i nejistota v podobě rizika proclení zboží, které už bylo do země expedováno a je na cestě,“ přibližuje výkonný ředitel Zetor Tractors Róbert Harman.

Zavedení cel sliboval Trump už delší dobu. Výrobce traktorů se proto snažil na toto opatření alespoň částečně připravit. „V předstihu jsme upravili logistické procesy a plánování skladu. Zejména u náhradních dílů ale nejde dělat kompromisy, protože servis je v našem oboru priorita,“ míní Harman.

Nový model traktoru s názvem VST Zetor byl nedávno představen na indickém veletrhu.

Podle něj se zavedení cel nedotkne fungování a plánu výroby v Zetoru. „Dominantní pozice máme v Evropě, objem exportu do USA představuje minoritní podíl,“ říká výkonný ředitel. Traktory a díly směřované na tamní trh však mají svá specifika oproti těm určeným pro evropské zákazníky. Výrobky pro Američany tak v Evropě neprodají.

Plošná cla se dotknou prakticky veškerého dovozu do USA. U zboží exportovaného z Evropské unie bude poplatek činit 20 procent, přičemž výjimku mají kvůli zvláštním clům ocel, hliník, automobily a automobilové díly. V této výši má začít platit ve středu, nahradí základní desetiprocentní sazbu, kterou Trump zavedl ode dneška.

Podnikatelský inkubátor v Atlantě

V brněnské firmě Eprin, která podniká v oblastech digitalizace a robotizace a zaměřuje se na komplexní vývoj a implementaci řešení i dodávky hardware a spotřebních materiálů v podobě etiket či karbonových pásek, očekávají, že nové opatření na ně dopadne. Prozatím zkoumají, jakým způsobem se tak stane.

„Nedávno jsme v americké Atlantě společně s dalšími partnery otevřeli podnikatelský inkubátor. Budeme se snažit dopady zmírnit tak, že se se svými službami přesuneme přímo do USA,“ nastiňuje majitel společnosti Zdeněk Sedlák. Firma si tak chce otevřením pobočky pojistit, že nepřijde o zakázky na americkém trhu.

Obavy i na výstavišti Zavedení celních poplatků by se mohlo projevit i na brněnském výstavišti. Veletržní firma totiž chce na „strojírák“ přitáhnout Američany. Z plánů na zapojení jejich společností však nemusí být nic, protože s nimi Češi nebudou mít kvůli clům potřebu spolupracovat. „Věřím a chci být optimista, že dojde k dohodě a kompromisu, který bude akceptovatelný pro všechny,“ doufá ředitel brněnských veletrhů Jan Kubata, který dříve působil v agentuře CzechTrade podporující české firmy podnikající v zahraničí, konkrétně právě v USA. Podle něj není řešením zavedení recipročních cel na americké výrobky ze strany Evropské unie. S partnery za Atlantikem chce navzdory aktuální situaci nadále rozvíjet spolupráci.

Zřízení podnikatelského inkubátoru připravila Regionální hospodářská komora Brno (RHK Brno), úsilí trvalo zhruba rok. Její členové očekávali, že zavedení cel na dovoz do USA je jen otázkou času.

„Chtěli jsme tímto způsobem umožnit českým firmám snadný vstup na americký trh. Přihlásilo se už sedm společností, část z nich už aktivně řeší otevření americké pobočky včetně zaměstnanců,“ hlásí předseda představenstva RHK Brno Ladislav Chodák s tím, že naprostá většina zapojených firem je z jižní Moravy. Inkubátor funguje teprve necelý měsíc.

V důsledku nastolení cel podnikatel očekává intenzivnější přesun výroby podniků do Spojených států, aby nemusely platit vysoké poplatky za vlastní vyvážené zboží. „Pro mě osobně jde o pozitivní zprávu, protože jsem získal další argument vůči firmám, které se působení v USA dosud bránily,“ zmiňuje Chodák, jenž tam ve spolupráci s dalšími subjekty sám podniká.

Už dřív začala za Atlantik přesouvat výrobu První brněnská strojírna Velká Bíteš, produkující mimo jiné letecké motory. Výraznější vliv celní novinky na svůj byznys sice neočekává, ale minimálně prozatím kvůli ní nepřistoupí ke snížení cen, k čemuž se chystala na základě tamních velkých zakázek.

„O omezení vývozu do USA neuvažujeme. Momentálně ani nestíháme vyrobit zákaznické požadavky odjinud, a tak by to bylo snadné, přesto to neuděláme. Ukrajina a USA jsou pro nás nadále priorita. Dál zvyšujeme výrobní kapacity v Americe i v Evropě,“ prohlašuje marketingová ředitelka firmy Monika Hrubalová.

Sekundárním dopadem nového opatření může být podle odborníků větší konkurence na evropském trhu. „Pokud Čína zboží neprodá do Ameriky, bude se víc soustředit na Evropu. Zaplaví ji výrobky a nižšími cenami ve srovnáním s místními firmami. To se může ukázat jako větší problém než cla,“ upozorňuje Chodák.