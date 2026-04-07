Výzkum: Mnozí muži jsou single nedobrovolně, ženám to tolik nevadí

V Česku žije přibližně 18 procent lidí bez partnerského vztahu. Zatímco ženy častěji zůstávají single dobrovolně a jsou se svým stavem spokojenější, u mužů bývá příčinou spíše to, že nemohou najít partnerku. Ukazují to výsledky výzkumu Současná česká rodina, na kterém spolupracují Masarykova univerzita a Univerzita Karlova. Lidé, kteří vztah hledají, často zkoušejí štěstí na internetu. Více než polovina nezadaných využívá on-line seznamky, informovala dnes Masarykova univerzita.
Do druhé vlny výzkumu se loni zapojilo více než 3700 respondentů a respondentek ve věku od 21 do 74 let. Výzkumníci mimo jiné zjišťovali, kolik jich žije bez partnera, zda jsou spokojeni, proč jsou single a zda vztah aktivně hledají. Nezadaných mužů je 16 procent, žen 21 procent. Celkově je nejvyšší podíl nezadaných mezi dvacátníky, kde partnera či partnerku nemá 38 procent mužů a 25 procent žen.
Zhruba dvě třetiny nezadaných uvádějí, že se vztahům sice nebrání, ale aktivně je nevyhledávají. Sedm procent mužů a 18 procent žen říká, že jsou single z přesvědčení. Výrazně více mužů však odpovědělo, že jsou single proti své vůli. Například mezi dvacátníky jich bylo 21 procent a mezi třicátníky 24 procent, zatímco u stejně starých žen pět procent a 13 procent.
"Velká skupina mladých mužů o nějaký vztah stojí, ale nenachází jej, což má významný dopad na jejich životní spokojenost," řekl vedoucí vedoucí projektu Současná česká rodina na Masarykově univerzitě Martin Kreidl. Ženy zároveň častěji uvádějí, že jsou bez vztahu spokojené.
Nejčastějším důvodem, proč lidé partnera nemají, je podle respondentů to, že zatím nepotkali "toho pravého" nebo "tu pravou". Poměrně časté jsou také obavy z citového zranění, touha dělat věci po svém a špatná zkušenost z předchozích vztahů.
S věkem se zvyšuje rozdíl mezi muži a ženami v tom, jak aktivně vztah hledají. Ještě v nejmladší kategorii jsou podíly podobné, ale od třicítky se rozdíl výrazně prohlubuje a ženy o vztah usilují výrazně méně aktivně. "Zdá se, že se single ženy po čtyřicítce se svým 'singlovstvím' smířily," uvedl Kreidl.
Více než polovina nezadaných, která si protějšek hledá, využívá k seznamování internet. On-line seznamky používá 52 procent nezadaných, sociální sítě 49 procent a mobilní seznamovací aplikace 37 procent. Tradiční způsoby seznamování však nevymizely. Nezadaní se stále seznamují i prostřednictvím přátel, ve škole a v práci, na dovolené a pracovní cestě, na večírcích a společenských akcích.