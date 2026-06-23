Výzkum: Prázdné průmyslové areály lze dočasně využít k městskému zemědělství

Prázdné průmyslové areály lze dočasně využít k městskému zemědělství na vyvýšených záhonech, navrhují odborníci z Mendelovy univerzity v Brně. Systém lze později rozebrat a přesunout do jiného brownfieldu. Pro Brno už výzkumníci zpracovali interaktivní mapu, která poskytuje informace o možném využití různých ploch, dodá finanční ukazatele a možné sociální a ekologické přínosy.
Druhým výstupem je webová aplikace, která slouží jako kalkulačka, a to nejen v brněnských podmínkách. Na základě uživatelského nastavení nebo připravených šablon spočítá finanční a environmentální položky náročnosti celého záměru, řekla dnes novinářům Ladislava Issever Grochová z provozně ekonomické fakulty.
Areály ve vlastnictví měst často čekají na revitalizaci desítky let, mezitím chátrají. Pěstování zeleniny a květin je může oživit, zároveň podnítí komunitní život. "Vzniká tak prostor, kde se obyvatelé z okolí potkávají při společné péči o záhony nebo na sousedských akcích a workshopech. Záhony mohou navíc aktivně využívat místní školy a školky, čímž se propojují různé sociální i věkové skupiny," řekla Issever Grochová.
Jedním z přínosů systému je mobilita. Jakmile na pozemku začne plánovaná výstavba, záhony se přesunou jinam. V půdě lze využít biouhel. Vzniká z odpadní biomasy, například zbytků rostlin a dřevin, které během života přirozeně nasávají z ovzduší oxid uhličitý.
"Místo toho, aby po jejich odumření uhlík unikl zpět do atmosféry, se díky biouhlu stabilizuje a uloží se do země, kde setrvává stovky až tisíce let. Oxid uhličitý se tak nedostává okamžitě do ovzduší a dochází ke snížení uhlíkové stopy. Půda díky němu navíc mnohem lépe zadržuje vodu a vytváří vhodné prostředí pro půdní biotu a následné pěstování rostlin," popsala členka výzkumného týmu Helena Dvořáčková.
Městské zemědělství ochlazuje rozpálené prostředí města. Opuštěné betonové a asfaltové plochy v létě fungují jako akumulační kamna, která do okolí sálají horko. "Tím, že na beton umístíme vyvýšené záhony, ve kterých je pěstována živá zeleň, se celý prostor ochlazuje,“ doplnila Dvořáčková.
Na záhonech může město pěstovat trvalky a keře pro své parky, případně je pronajímat lidem, školám a kroužkům. Provoz městského zemědělství na 100 metrech čtverečních má podle odborníků minimální finanční náročnost, pohybuje se od jednotek tisíc do nízkých desítek tisíc korun ročně, uvedla Issever Grochová.